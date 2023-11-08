С террасой, мозаикой и золотом. ТОП-5 самых огромных и дорогих квартир Перми

Posted 8 ноября, 12:56
Published 8 ноября, 12:56
Modified 9 ноября, 05:03
Updated 9 ноября, 05:03
Самый недорогой вариант в этом обзоре: цена одного квадратного метра уютного гнездышка достигает 273 516 рублей. «Видовая квартира на весь город, свежий ремонт при участии дизайнера, мебель по индивидуальному заказу, техника smeg, nef, идеальные коммуникации и оборудование, удобная планировка, кухня-гостиная, 3 спальни, кабинет, 2 санузла, гардеробная. Имеется подземное машиноместо. Чистая продажа», — авторы объявления более лаконичны в описании квартиры, чем их предшественники.
Общая площадь квартиры — 149,9 кв. м, она находится на последнем этаже 22-этажного дома. В элитном жилище есть балкон, лоджия и установлены панорамные окна. Из удобств предлагается теплый пол, 3-метровые потолки, изолированные комнаты, а также вся необходимая бытовая техника и спальные места.
Площадь этих апартаментов на 10 этаже 11-этажного кирпичного дома составляет 272 кв. м, стоимость одного квадратного метра — 165 441 рубль. Здесь более высокие потолки, чем в предыдущих квартирах, представленных в обзоре Properm.ru, — 3,1 метра. Окна выходят на три стороны света, а в самой квартире сделан дизайнерский ремонт. Она идеально подходит для большой семьи, утверждает риелтор.
Элитное жилье полностью меблировано. Будьте уверены, что шум вас не потревожит, ведь квартира находится там, где нет стыковых комнат с другим объектом. А для эстетов открывается потрясающий вид на город, хотя фотографий этого пейзажа в объявлении на «Авито» не представлено.
В отделке использованы сертифицированные премиум-материалы мировых производителей. В планировке предусмотрены отдельная кухня, большой зал, три просторных спальни с гардеробными, кабинет, холл, два санузла и терраса. На кухне установлена итальянская техника, а в санузлах — итальянская плитка. Кроме того, в квартире есть подсобное помещение площадью 45 кв. м — в нем размещены просторная гардеробная, постирочная, место для спортивного инвентаря. Бонусом при покупке элитного жилья идет парковочное место для автомобиля на наземной площадка.
О безопасности также позаботились: система видеонаблюдения установлена по всему периметру дома, работает консьерж. Придомовая территория закрыта от посторонних.
«B продаже шикарная квартира в ЖK Виктория с очень дорогим, эксклюзивным дизайнерским ремонтом. Для любителей роскоши и элегантности. Для ценителей прекрасного», — говорится в объявлении на «Авито». Общая площадь этого жилища составляет 223 кв. м, оно находится на шестом этаже в 24-этажном доме.
В отделке использован керамогранит, установлена премиальная европейская сантехника, а встроенная и мягкая мебель изготовлены на заказ. Все четыре комнаты имеют изолированные входы, а также выходы на лоджию, кухня-столовая разделена на две зоны. Площадь гостевой зоны рассчитана на большую компанию для проведения семейных праздников и составляет 46 кв. м. Во всей квартире — в гостиной, на кухне, в коридорах и санузлах — итальянская плитка и полы с подогревом. Также везде, кроме гардеробной зоны, установлены натяжные потолки.
Особенностью квартиры агентство указывает дагестанские портьеры, изготовленные из премиальных и редких тканей. Также есть машиноместо в подземном паркинге, находящемся в 6 метрах от входа.
Пятикомнатная квартира площадью 247 кв. м располагается на шестом этаже 20-этажного монолитного дома в ЖК «Виктория», находящегося в центре города, рядом с ТРК «Семья». Стоимость одного квадратного метра 279 352 рубля.
В квартире есть все удобства: теплый пол, балкон и две лоджии. Окна выходят во двор, на улицу и на солнечную сторону. Сделан дизайнерский ремонт, установлен минимум необходимой техники: кондиционер, стиральная и посудомоечная машины, водонагреватель и холодильник. Организованы места для хранения и гардеробные, три санузла, три спальни, игровая, гостевая и постирочная комнаты. Во дворе на закрытой территории есть подземная парковка и детская площадка. Разместившее объявление агентство недвижимости утверждает, что квартира находится в идеальном состоянии, как на фото.
И, наконец, трехкомнатный пентхаус общей площадью 216,2 кв. м, находящийся на 11 этаже. Стоимость одного квадратного метра в новостройке составляет 370 028 рублей. Из окон в пол открывается панорамный вид на Каму и театр оперы и балета, это единственная квартира на этаже. В апартаментах обустроены потолки высотой 3 метра, дымоход для дровяного камина и остекленный балкон площадью 27 кв. м, есть спальня с ванной и гардеробной, а также просторная кухня-гостиная.
«Инфраструктурa „Москвы“ позволяет с комфортом совмещать домашний уют, успешный бизнес и роскошный отдых, не выходя на улицу», — говорится в описании застройщика АО «Кортекс» на «Авито». Для владельцев премиальных квартир здесь оборудованы две детские площадки, общая терраса, спортивная площадка, фитнес-клуб World Class с бассейном, ресторан авторской кухни и кофейня, а также оздоровительный СПА-комплекс, бизнес-центр «Барвиха», конференц-залы и переговорочная комната.
Всего в доме 106 квартир, работают консьерж и четыре поста круглосуточной охраны. На территории МФК «Москва» установлено более 200 камер видеонаблюдения. А для автовладельцев есть три уровня подземного паркинга и наземный паркинг — более двух машиномест на квартиру.