С террасой, мозаикой и золотом. ТОП-5 самых огромных и дорогих квартир Перми

В отделке использован керамогранит, установлена премиальная европейская сантехника, а встроенная и мягкая мебель изготовлены на заказ. Все четыре комнаты имеют изолированные входы, а также выходы на лоджию, кухня-столовая разделена на две зоны. Площадь гостевой зоны рассчитана на большую компанию для проведения семейных праздников и составляет 46 кв. м. Во всей квартире — в гостиной, на кухне, в коридорах и санузлах — итальянская плитка и полы с подогревом. Также везде, кроме гардеробной зоны, установлены натяжные потолки.