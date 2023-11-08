«Единая Россия» и «Защитники Отечества» разработают совместные законопроекты

По словам представителя рабочей группы по СВО, первого заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, некоторые из законодательных инициатив требуют отдельного внимания. В частности, речь идет о госстраховании добровольцев, жилищных выплатах семьям погибших бойцов, а также о сохранении за мобилизованными и контрактниками рабочих мест в госструктурах на период исполнения ими служебных задач в зоне СВО. Это работники ФСИН, ФССП, МВД. Вяткин уточнил, что первое чтение законопроект уже прошел. Сейчас его авторы ждут поправок от правительства. Что касается проекта закона по государственному страхованию, то он уже получил одобрение комитета. Его первое чтение еще не состоялось.