«Единая Россия» и «Защитники Отечества» разработают совместные законопроекты

Posted 8 ноября, 10:38
Published 8 ноября, 10:38
Modified 8 ноября, 10:38
Updated 8 ноября, 10:38
Как подчеркнул Андрей Турчак, фонд может посодействовать при согласовании законодательных инициатив с разными структурами и ведомствами. Сейчас группа работает над тем, чтобы на законодательном уровне обеспечить бойцам бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, рассказал секретарь генсовета ЕР, сообщает rostovgazeta.ru.
По словам представителя рабочей группы по СВО, первого заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, некоторые из законодательных инициатив требуют отдельного внимания. В частности, речь идет о госстраховании добровольцев, жилищных выплатах семьям погибших бойцов, а также о сохранении за мобилизованными и контрактниками рабочих мест в госструктурах на период исполнения ими служебных задач в зоне СВО. Это работники ФСИН, ФССП, МВД. Вяткин уточнил, что первое чтение законопроект уже прошел. Сейчас его авторы ждут поправок от правительства. Что касается проекта закона по государственному страхованию, то он уже получил одобрение комитета. Его первое чтение еще не состоялось.
Андрей Турчак добавил, что сейчас группа активно работает над проблемами реабилитации и протезирования.
«С последним пока ещё много трудностей, зачастую вопросы приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур», — подчеркнул Турчак.
По мнению Анны Цивилевой, услуги по протезированию, реабилитации и абилитации должны быть взаимосвязанными.
Она подчеркнула, что протезирование должно проводиться с учетом индивидуальных особенностей пациентов. При этом должны присутствовать обязательные элементы медреабилитации. Председатель фонда также указала на необходимость разработки стандартов с перечнем и объемом медпомощи участникам боевых действий, которые нуждаются в протезировании. Все эти нормативы должны быть закреплены на законодательном уровне.
Результаты работы группы по вопросам СВО были представлены в докладе президенту в октябре. Доклад также содержал новые инициативы, направленные на поддержку бойцов СВО. Как сообщается на сайте партии ER.RU, среди таких предложений — право ежегодного бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, бесплатного проезда для участников спецоперации к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего бойца СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства, сохранение телефонного номера за военнослужащим, даже если он продолжительное время не пользуется им. Кроме этого, планируются мероприятия по совершенствованию системы транспортировки маломобильных бойцов.