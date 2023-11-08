Экс-гендиректор ФРПК может устроиться на работу в администрацию губернатора

UPD. В пресс-службе ФРПК подтвердили Properm.ru информацию о кадровых перестановках в фонде. В фонде рассказали, что Иван Лоскутов работал в КРПК на должности руководителя службы безопасности с 2021 года, а до этого восемь лет был заместителем прокурора города Перми. Всего он проработал в надзорных органах более 18 лет. Армен Арутюнян ранее работал преподавателем на кафедре государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а с 2021 года курировал проект развития судостроения в Прикамье на должности руководителя проекта ФРПК. Сейчас он является членом совета директоров Пермской судоверфи.