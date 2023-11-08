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Posted 8 ноября, 04:50

Published 8 ноября, 04:50

Modified 8 ноября, 05:13

Updated 8 ноября, 05:13

Алексей Бураков

Экс-гендиректор ФРПК может устроиться на работу в администрацию губернатора

8 ноября 2023, 04:50
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru
Алексей Бураков
В структуре управления фонда произошли изменения.

Структура управления АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) меняется — для управления фондом наблюдательный совет общества утвердил состав правления, в который вошли топ-менеджеры ФРПК. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье». Стратегические управленческие решения по-прежнему останутся за наблюдательным советом.

В ФРПК также сменился генеральный директор — им стал член совета директоров ООО «Пермская судоверфь» и руководитель проекта развития судостроения ФРПК Армен Арутюнян. Также он будет председателем правления фонда.

Алексей Бураков покинул должность генерального директора ФРПК в связи с завершением формирования управленческой модели фонда. В начале ноября он завершил работу в других госкомпаниях — АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования», которое возглавил в сентябре этого года. Новым гендиректором этих организаций стал бывший пермский прокурор, ранее руководивший службой безопасности КРПК, Иван Лоскутов.

По информации источника «КоммерсантЪ-Прикамье», Алексей Бураков будет работать в администрации губернатора, пока его должность не раскрывается. Однако известно, что задачами Буракова на новом посту будет взаимодействие с крупными инвесторами по реализации инфраструктурных проектов и привлечению инвестиций в экономику Пермского края.

Корреспондент Properm.ru запросил информацию о возможных изменениях в структуре управления ФРПК в пресс-службе акционерного общества. Ответ на запрос готовится.

UPD. В пресс-службе ФРПК подтвердили Properm.ru информацию о кадровых перестановках в фонде. В фонде рассказали, что Иван Лоскутов работал в КРПК на должности руководителя службы безопасности с 2021 года, а до этого восемь лет был заместителем прокурора города Перми. Всего он проработал в надзорных органах более 18 лет. Армен Арутюнян ранее работал преподавателем на кафедре государственного и территориального управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а с 2021 года курировал проект развития судостроения в Прикамье на должности руководителя проекта ФРПК. Сейчас он является членом совета директоров Пермской судоверфи.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Крпк#Фрпк#Бураков
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