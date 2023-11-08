Госдума приняла закон о вычетах по НДФЛ

Posted 8 ноября, 12:15
Published 8 ноября, 12:15
Modified 8 ноября, 12:17
Updated 8 ноября, 12:17
Согласно новым изменениям, предусмотрены вычеты для взносов в частные пенсионные фонды и на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сроком на 10 или более лет. Эти изменения будут относиться к счетам, открытым с 1 января 2024 года. Как пишет newsler.ru, благодаря вычетам можно будет получить компенсацию до 400 тысяч рублей ежегодно.
Для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года, сохранится старая система вычетов по НДФЛ. Однако законопроект предусматривает отмену вычетов по доходам от продажи иностранных ценных бумаг, за исключением тех, которые зарегистрированы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В настоящее время такой вычет доступен при условии владения бумагами не менее трех лет и может составлять до 9 миллионов рублей.