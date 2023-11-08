Госдума приняла закон о вычетах по НДФЛ

Для ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года, сохранится старая система вычетов по НДФЛ. Однако законопроект предусматривает отмену вычетов по доходам от продажи иностранных ценных бумаг, за исключением тех, которые зарегистрированы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В настоящее время такой вычет доступен при условии владения бумагами не менее трех лет и может составлять до 9 миллионов рублей.