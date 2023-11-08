К конкурсу на пост главы Краснокамска допущены три кандидата

Posted 8 ноября, 12:37
Published 8 ноября, 12:37
Modified 8 ноября, 13:03
Updated 8 ноября, 13:03
Сегодня, 8 ноября, конкурсная комиссия приняла решение о допуске всех заявившихся кандидатов к конкурсу на пост главы Краснокамска. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Свои заявления подали:
Комиссия определит двух кандидатов 17 ноября. Они представят свои программы развития округа на заседании Думы, запланированном на 22 ноября. По его итогам депутаты определят главу территории.
На минувшей неделе стало известно, что прокурор Пермского края Павел Бухтояров направил в адрес комиссии по противодействию коррупции представление с информацией о возможном неурегулированном конфликте интересов у главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. В отношении чиновника есть информация о наличии долей в нескольких коммерческих организациях. Комиссия обещала провести проверку и дать ответ в надзорный орган.