К конкурсу на пост главы Краснокамска допущены три кандидата

На минувшей неделе стало известно, что прокурор Пермского края Павел Бухтояров направил в адрес комиссии по противодействию коррупции представление с информацией о возможном неурегулированном конфликте интересов у главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. В отношении чиновника есть информация о наличии долей в нескольких коммерческих организациях. Комиссия обещала провести проверку и дать ответ в надзорный орган.