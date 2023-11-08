МСП Банк: Клиенты могут получить кредит до 8 млн рублей по одному документу

По заявлению, сделанному Александром Исаевичем, председателем наблюдательного совета МСП Банка, генеральным директором Корпорации МСП, после перезапуска рабочих процессов финансовой организации процедура кредитования технически значительно упростилась. Вследствие модернизации банковской системы АИС НГС повысилась ее клиентоориентированность. Интерфейс стал понятен на интуитивном уровне. Немалое количество данных в настоящее время подгружается из открытых источников автоматически в процессе подачи заявки на получение займа. Например, в банк поступают данные из СПАРК и ЕГРЮЛ. Таким образом, сокращается время при внесении информации и улучшается скоринг на стороне банка.