МСП Банк: Клиенты могут получить кредит до 8 млн рублей по одному документу

Posted 8 ноября, 09:13
Published 8 ноября, 09:13
Modified 8 ноября, 09:13
Updated 8 ноября, 09:13
При этом сумма экспресс-кредита не превышает 8 млн рублей, пишет lenta.ru.
В рамках программы экспресс-кредитования можно оформить заявку на кредит и по программам льготного финансирования, для которых до 30 ноября действует ставка от 12,5%.
По заявлению, сделанному Александром Исаевичем, председателем наблюдательного совета МСП Банка, генеральным директором Корпорации МСП, после перезапуска рабочих процессов финансовой организации процедура кредитования технически значительно упростилась. Вследствие модернизации банковской системы АИС НГС повысилась ее клиентоориентированность. Интерфейс стал понятен на интуитивном уровне. Немалое количество данных в настоящее время подгружается из открытых источников автоматически в процессе подачи заявки на получение займа. Например, в банк поступают данные из СПАРК и ЕГРЮЛ. Таким образом, сокращается время при внесении информации и улучшается скоринг на стороне банка.
Как рассказал Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, теперь российские предприниматели могут воспользоваться уникальной возможностью в сжатые сроки оформить кредит по ставкам, значительно ниже рыночных. При этом с представителей бизнеса не взимается дополнительных комиссий, кроме того, МСП Банк не требует залога и поручительств. После одобрения кредита деньги поступают на расчетный счет любого из банков России.
Инициированные МСП Банком программы по поддержке предпринимательства были запущены в соответствии с положениями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальный проект курируется Андреем Белоусовым, первым зампредседателя российского правительства.