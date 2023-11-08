На Березники и Соликамск в ближайшие два года дополнительно израсходуют 705 миллионов

Posted 8 ноября, 15:21
Published 8 ноября, 15:21
Modified 8 ноября, 15:22
Updated 8 ноября, 15:22
На развитие Березниковско-Соликамской агломерации краевые власти намерены в ближайшие два года выделить дополнительные 705 млн. рублей. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр территориального развития Прикамья Светлана Усачёва, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Из этой суммы 525 млн рублей получат Березники, 180 млн рублей — Соликамск. В Березниках за эти средства планируется благоустроить территории детских садов, отремонтировать кровли трёх школ и бассейн спортшколы «Кристалл», реконструировать бывший кинотеатр «Авангард» под нужды драматического театра, а также провести ремонт и благоустройство комплекса «Усолье строгановское».
В Соликамском округе продолжится благоустройство детских садов, тротуаров и дворовых пространств, запланирован ремонт художественной школы и многофункционального Молодёжного центра, а также обустройство лыжного комплекса «Снежинка».