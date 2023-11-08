На Березники и Соликамск в ближайшие два года дополнительно израсходуют 705 миллионов

Из этой суммы 525 млн рублей получат Березники, 180 млн рублей — Соликамск. В Березниках за эти средства планируется благоустроить территории детских садов, отремонтировать кровли трёх школ и бассейн спортшколы «Кристалл», реконструировать бывший кинотеатр «Авангард» под нужды драматического театра, а также провести ремонт и благоустройство комплекса «Усолье строгановское».