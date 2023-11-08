На целый салон связи: в соликамскую колонию пытались пронести 56 сим-карт

Posted 8 ноября, 14:32
Published 8 ноября, 14:32
Modified 8 ноября, 14:33
Updated 8 ноября, 14:33
Сотрудникам ГУФСИН удалось перехватить крупную партию сим-карт. Их пытались передать в колонию-поселение №8 в Соликамске, сообщают в ГУФСИН по Пермскому краю.
При проведении обхода на прилегающей территории участка колонии-поселения, сотрудник учреждения обратил внимание на подозрительный сверток в консервной банке, спрятанной за фонарным столбом.
Внутри консервной банки были обнаружены 56 сим-карт, которые осужденным пытались передать правонарушители.
В настоящее время правоохранители пытаются установить личности пытавшихся доставить запрещенные предметы.