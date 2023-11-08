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Posted 8 ноября, 14:32

Published 8 ноября, 14:32

Modified 8 ноября, 14:33

Updated 8 ноября, 14:33

Сотрудники ГУФСИН предотвратили пронос в колонию в Соликамске 56 сим-карт

На целый салон связи: в соликамскую колонию пытались пронести 56 сим-карт

8 ноября 2023, 14:32
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Сотрудники ГУФСИН предотвратили пронос в колонию в Соликамске 56 сим-карт

Передачу перехватили сотрудники ГУФСИН.

Сотрудникам ГУФСИН удалось перехватить крупную партию сим-карт. Их пытались передать в колонию-поселение №8 в Соликамске, сообщают в ГУФСИН по Пермскому краю.

При проведении обхода на прилегающей территории участка колонии-поселения, сотрудник учреждения обратил внимание на подозрительный сверток в консервной банке, спрятанной за фонарным столбом.

Внутри консервной банки были обнаружены 56 сим-карт, которые осужденным пытались передать правонарушители.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личности пытавшихся доставить запрещенные предметы.

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#Общество#Криминал#Колония#Гуфсин
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