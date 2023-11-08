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Posted 8 ноября, 12:03

Published 8 ноября, 12:03

Modified 8 ноября, 13:04

Updated 8 ноября, 13:04

Назначен новый начальник городского департамента общественной безопасности Перми

Назначен новый начальник городского департамента общественной безопасности Перми

8 ноября 2023, 12:03
К своим обязанностям Сергей Мельчаков приступил с сегодняшнего дня.

Глава Перми Эдуард Соснин назначил Сергея Мельчакова начальником департамента общественной безопасности администрации Перми. Об этом мэрия сообщает в telegram-канале.

В качестве основных задач новому руководителю глава города обозначил поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма.

Сергей Мельчаков окончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Служил в органах внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Перед назначением занимал должность заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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#Пермь#Назначение#Власть#Мэрия
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