Николай Носков отменил свой тур по России

Posted 8 ноября, 13:06
Published 8 ноября, 13:06
Modified 8 ноября, 13:08
Updated 8 ноября, 13:08
Недавно российский певец Николай Носков принял решение отменить свой намеченный тур по России. Причиной этого решения стало его плохое самочувствие. Менеджер артиста подтвердил, что Носкову необходимо время для восстановления и заботы о своем здоровье, пишет amic.ru.
В 2017 году Николай Носков пережил инсульт, который повлиял на его способность двигаться без помощи костыля. Теперь он выступает на сцене, сидя в инвалидном кресле. В феврале на одном из концертов в Перми певец смог исполнить только две песни.
Из-за текущего состояния своего здоровья, Николай Носков принял решение сделать паузу в своей профессиональной деятельности. Он сосредоточится на восстановлении своих сил и возвращении к полноценной жизни. В ближайшее время все концерты будут отменены, чтобы у певца была возможность полностью восстановиться и вернуться к своим выступлениям.