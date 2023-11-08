Николай Носков отменил свой тур по России

Из-за текущего состояния своего здоровья, Николай Носков принял решение сделать паузу в своей профессиональной деятельности. Он сосредоточится на восстановлении своих сил и возвращении к полноценной жизни. В ближайшее время все концерты будут отменены, чтобы у певца была возможность полностью восстановиться и вернуться к своим выступлениям.