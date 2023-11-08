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Posted 8 ноября, 13:06

Published 8 ноября, 13:06

Modified 8 ноября, 13:08

Updated 8 ноября, 13:08

Николай Носков отменил свой тур по России

Николай Носков отменил свой тур по России

8 ноября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Бывший вокалист группы «Парк Горького» Николай Носков отменил свой тур по России из-за плохого состояния здоровья и будет восстанавливаться после инсульта.

Недавно российский певец Николай Носков принял решение отменить свой намеченный тур по России. Причиной этого решения стало его плохое самочувствие. Менеджер артиста подтвердил, что Носкову необходимо время для восстановления и заботы о своем здоровье, пишет amic.ru.

В 2017 году Николай Носков пережил инсульт, который повлиял на его способность двигаться без помощи костыля. Теперь он выступает на сцене, сидя в инвалидном кресле. В феврале на одном из концертов в Перми певец смог исполнить только две песни.

Из-за текущего состояния своего здоровья, Николай Носков принял решение сделать паузу в своей профессиональной деятельности. Он сосредоточится на восстановлении своих сил и возвращении к полноценной жизни. В ближайшее время все концерты будут отменены, чтобы у певца была возможность полностью восстановиться и вернуться к своим выступлениям.

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