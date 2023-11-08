Объем займов в России достиг рекордной отметки

Согласно проекту основных направлений развития финансового рынка, специалисты ЦБ отмечают, что рост кредитования предприятий связан с возобновлением деловой активности. Однако в розничном кредитовании наблюдаются признаки перегрева из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. В Центробанке также указывают на то, что рост объема кредитов превышает доходы населения и может представлять угрозу в виде увеличения долговой нагрузки граждан.