Объем займов в России достиг рекордной отметки

Posted 8 ноября, 13:22
Published 8 ноября, 13:22
Modified 8 ноября, 13:24
Updated 8 ноября, 13:24
На долю бизнеса приходится основная часть кредитного портфеля — 70,5 трлн рублей, в то время как физические лица получили ссуды на 30,7 трлн рублей, включая 17,1 трлн рублей на ипотеку, пишет uralpolit.ru.
Согласно проекту основных направлений развития финансового рынка, специалисты ЦБ отмечают, что рост кредитования предприятий связан с возобновлением деловой активности. Однако в розничном кредитовании наблюдаются признаки перегрева из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. В Центробанке также указывают на то, что рост объема кредитов превышает доходы населения и может представлять угрозу в виде увеличения долговой нагрузки граждан.
В августе текущего года россияне оформили потребительские кредиты на сумму 719 млрд рублей, что превысило предыдущий рекорд в 600 млрд рублей, установленный в ноябре 2021 года.