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Posted 8 ноября, 09:05

Published 8 ноября, 09:05

Modified 8 ноября, 09:07

Updated 8 ноября, 09:07

Пермская компания «Тенториум» прокомментировала информацию о взломе базы данных

Пермская компания «Тенториум» прокомментировала информацию о взломе базы данных

8 ноября 2023, 09:05
Фото: ideogram.ai
К аккаунтам некоторых сотрудников получили доступ злоумышленники.

Сотрудник компании «Тенториум», которая основана в Перми, рассказал Properm.ru о взломе базы данных компании с контактами работников. По его словам, это произошло в октябре. От имени членов компании рассылают сообщения с вредоносными ссылками, зафиксировано как минимум два случая: сообщения приходили от сотрудника из Перми и Екатеринбурга.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В пресс-службе «Тенториума» утверждают, что никакого взлома базы данных не было. У некоторых сотрудников взломали личные аккаунты в мессенджере WhatsApp: «Они
ранее также перешли по ссылкам, отправленные им от людей, не связанных с
компанией».

«Тенториум» основана в 1988 году. Начинала работу с пасеке под Пермью. Сейчас магазины компании открыты в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Киргизии, Грузии, Молдавии, Македонии, Болгарии. «Тенториум» специализируется на пчеловодческой продукции.

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#Интернет#Общество#Пермь#Безопасность
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