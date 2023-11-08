Пермская компания «Тенториум» прокомментировала информацию о взломе базы данных

Сотрудник компании «Тенториум», которая основана в Перми, рассказал Properm.ru о взломе базы данных компании с контактами работников. По его словам, это произошло в октябре. От имени членов компании рассылают сообщения с вредоносными ссылками, зафиксировано как минимум два случая: сообщения приходили от сотрудника из Перми и Екатеринбурга.