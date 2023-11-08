Пермская компания «Тенториум» прокомментировала информацию о взломе базы данных

Posted 8 ноября, 09:05
Published 8 ноября, 09:05
Modified 8 ноября, 09:07
Updated 8 ноября, 09:07
Сотрудник компании «Тенториум», которая основана в Перми, рассказал Properm.ru о взломе базы данных компании с контактами работников. По его словам, это произошло в октябре. От имени членов компании рассылают сообщения с вредоносными ссылками, зафиксировано как минимум два случая: сообщения приходили от сотрудника из Перми и Екатеринбурга.
В пресс-службе «Тенториума» утверждают, что никакого взлома базы данных не было. У некоторых сотрудников взломали личные аккаунты в мессенджере WhatsApp: «Они
ранее также перешли по ссылкам, отправленные им от людей, не связанных с
компанией».
«Тенториум» основана в 1988 году. Начинала работу с пасеке под Пермью. Сейчас магазины компании открыты в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Киргизии, Грузии, Молдавии, Македонии, Болгарии. «Тенториум» специализируется на пчеловодческой продукции.