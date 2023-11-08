Пермская первоклассница установила на видео рекорд по отжиманиях на брусьях с весом

«Газета.Ru» со ссылкой на маму девочки Анастасию Котельникову уточняет, что Лидия учится в первом классе, с четырех лет она занимается акробатикой, с пяти — дзюдо, в семь лет начала заниматься греко-римской борьбой. Девочка тренируется восемь раз в неделю.