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Posted 8 ноября, 02:38

Published 8 ноября, 02:38

Modified 8 ноября, 03:16

Updated 8 ноября, 03:16

В Перми первоклассница Лидия установила рекорд по отжиманиям на брусьях с весом

Пермская первоклассница установила на видео рекорд по отжиманиях на брусьях с весом

8 ноября 2023, 02:38
Фото: Илья Волегов

В Перми первоклассница Лидия установила рекорд по отжиманиям на брусьях с весом

Мать утверждает, что денег на официальную регистрацию рекорда пока нет.

Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Девочка подтянулась на брусьях восемь раз, когда к ней была привязана пятилитровая бутылка с водой.

«Газета.Ru» со ссылкой на маму девочки Анастасию Котельникову уточняет, что Лидия учится в первом классе, с четырех лет она занимается акробатикой, с пяти — дзюдо, в семь лет начала заниматься греко-римской борьбой. Девочка тренируется восемь раз в неделю.

К этому рекорду подготовка шла три месяца. По словам матери, дочь хочет стать самой сильной в мире, ей нравится побеждать. Рекорд официально еще не зарегистрирован, так как для этого нужно больше месячной зарплаты женщины.

#Спорт#Видео#Пермь#Детский мир#Рекорд
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