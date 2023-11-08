Пермская первоклассница установила на видео рекорд по отжиманиях на брусьях с весом

Posted 8 ноября, 02:38
Published 8 ноября, 02:38
Modified 8 ноября, 03:16
Updated 8 ноября, 03:16
Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Девочка подтянулась на брусьях восемь раз, когда к ней была привязана пятилитровая бутылка с водой.
«Газета.Ru» со ссылкой на маму девочки Анастасию Котельникову уточняет, что Лидия учится в первом классе, с четырех лет она занимается акробатикой, с пяти — дзюдо, в семь лет начала заниматься греко-римской борьбой. Девочка тренируется восемь раз в неделю.
К этому рекорду подготовка шла три месяца. По словам матери, дочь хочет стать самой сильной в мире, ей нравится побеждать. Рекорд официально еще не зарегистрирован, так как для этого нужно больше месячной зарплаты женщины.