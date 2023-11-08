Пермский край накроет холодный фронт. Какая погода ждет пермяков

Posted 8 ноября, 05:09
Published 8 ноября, 05:09
Modified 8 ноября, 05:11
Updated 8 ноября, 05:11
В Пермский край 8 ноября придет холодный фронт — он будет медленно смещаться с юго-запада. В регионе начнутся слабые, но продолжительные осадки. До утра 9 ноября может выпасть до 5-7 мм, в Перми — 3-5 мм. На востоке региона возможен мокрый снег, но в краевой столице прогнозируется дождь. Ночная температура опустится до 0…+5˚, днем +1…+6˚, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
7 ноября температура воздуха почти по всему Прикамью превысила отметку в +5˚, в Лысьве и Чернушке было еще теплее — +9˚. В Перми установилась температура +7,4˚, но температурный суточный рекорд 2013 года побить не удалось, тогда было +9,8˚.