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Posted 8 ноября, 05:09

Published 8 ноября, 05:09

Modified 8 ноября, 05:11

Updated 8 ноября, 05:11

Пермский край 8 ноября накроет холодный фронт

Пермский край накроет холодный фронт. Какая погода ждет пермяков

8 ноября 2023, 05:09
Фото: ideogram.ai

Пермский край 8 ноября накроет холодный фронт

В краевой столице ожидаются дожди, но на востоке Прикамья возможен мокрый снег.

В Пермский край 8 ноября придет холодный фронт — он будет медленно смещаться с юго-запада. В регионе начнутся слабые, но продолжительные осадки. До утра 9 ноября может выпасть до 5-7 мм, в Перми — 3-5 мм. На востоке региона возможен мокрый снег, но в краевой столице прогнозируется дождь. Ночная температура опустится до 0…+5˚, днем +1…+6˚, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

7 ноября температура воздуха почти по всему Прикамью превысила отметку в +5˚, в Лысьве и Чернушке было еще теплее — +9˚. В Перми установилась температура +7,4˚, но температурный суточный рекорд 2013 года побить не удалось, тогда было +9,8˚.

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