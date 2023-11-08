properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 03:40

Published 8 ноября, 03:40

Modified 8 ноября, 08:59

Updated 8 ноября, 08:59

Пермского подростка, который поджег школьницу в Октябрьском, признали вменяемым

Появились результаты экспертизы мальчика, обвиняемого в сожжении школьницы в Прикамье

8 ноября 2023, 03:40
Фото: ideogram.ai

Пермского подростка, который поджег школьницу в Октябрьском, признали вменяемым

Подросток сейчас находится в СИЗО.

Подросток, который поджег 16-летнюю знакомую в поселке Октябрьский, признан вменяемым, показали результаты психолого-психиатрической экспертизы, сообщает 59.RU со ссылкой на источник.

Происшествие случилось еще в начале июля. Девочка пришла к дому знакомого. Спустя несколько часов после этого несовершеннолетнюю нашли у железной дороги. Позже девочка скончалась в больнице. По обвинению в преступлении был задержан ее знакомый. Сейчас он находится в СИЗО. При этом местные считают, что в деле замешаны еще двое парней. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

В Перми скончалась девочка, которую поджёг в Октябрьском сверстник
Узнать подробнее
Читайте также:
Следователи рассказали подробности гибели подростка в Пермском крае от удара токомВ Пермском крае заживо сгорел подросток на железной дорогеСледили за преступником. Школьники из Чайковского помогли задержать закладчика
#Происшествия#Пермь#Криминал#Детский мир#Происшествие#Октябрьский
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25