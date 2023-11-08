Появились результаты экспертизы мальчика, обвиняемого в сожжении школьницы в Прикамье

Posted 8 ноября, 03:40
Published 8 ноября, 03:40
Modified 8 ноября, 08:59
Updated 8 ноября, 08:59
Подросток, который поджег 16-летнюю знакомую в поселке Октябрьский, признан вменяемым, показали результаты психолого-психиатрической экспертизы, сообщает 59.RU со ссылкой на источник.
Происшествие случилось еще в начале июля. Девочка пришла к дому знакомого. Спустя несколько часов после этого несовершеннолетнюю нашли у железной дороги. Позже девочка скончалась в больнице. По обвинению в преступлении был задержан ее знакомый. Сейчас он находится в СИЗО. При этом местные считают, что в деле замешаны еще двое парней. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.