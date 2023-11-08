Появились результаты экспертизы мальчика, обвиняемого в сожжении школьницы в Прикамье

Происшествие случилось еще в начале июля. Девочка пришла к дому знакомого. Спустя несколько часов после этого несовершеннолетнюю нашли у железной дороги. Позже девочка скончалась в больнице. По обвинению в преступлении был задержан ее знакомый. Сейчас он находится в СИЗО. При этом местные считают, что в деле замешаны еще двое парней. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.