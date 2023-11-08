Прокуратура обнаружила в Перми три опасных для детей игровых площадки

Posted 8 ноября, 13:52
Published 8 ноября, 13:52
Modified 8 ноября, 13:53
Updated 8 ноября, 13:53
Прокуратура Свердловского района в ходе проверок выявила в Перми три опасных для детей игровых площадки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Были обследованы придомовые территории по адресам: проспект Комсомольский, д. 49, ул. Коломенская, д. 19, ул. Пихтовая, д. 40А. Там, на игровых площадках выявлено, что спортивные комплексы и иные сооружения представляли опасность для нахождения детей. Были нарушена целостность конструктивных элементов игрового оборудования, территории имели ямы и провалы, небезопасные составляющие части. При этом, аварийные конструкции не были ограждены для ограничения доступа к ним, отсутствовали информационные таблички и прочее.
Прокурором руководителям управляющих компаний, ответственных за обслуживание и содержание придомовых территорий, внесены представления. Выявленные нарушения устранены.