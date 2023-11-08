В МЧС рассказали, когда в Пермском крае безопасно идти на зимнюю рыбалку

Posted 8 ноября, 10:50
Published 8 ноября, 10:50
Modified 8 ноября, 12:26
Updated 8 ноября, 12:26
В Пермском крае скоро начнется сезон зимней рыбалки. В региональном МЧС напоминают об опасности выхода на первый лед.
Чего нужно избегать в период становления льда:
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает правила поведения на тонком льду:
За нарушение Правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: