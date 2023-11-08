В МЧС рассказали, когда в Пермском крае безопасно идти на зимнюю рыбалку

В МЧС напоминают о том, какой толщины и какого вида должен быть лёд для безопасного выхода на него.

В Пермском крае скоро начнется сезон зимней рыбалки. В региональном МЧС напоминают об опасности выхода на первый лед. Чего нужно избегать в период становления льда: никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

не проверяйте на прочность лед ударом ноги;

родителей просят не допускать на лед детей. Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает правила поведения на тонком льду: минимальная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7-10 см, для пешей переправы 15 см и более, для проезда автомобилей не менее 30 см. (только по официальным ледовым переправам). Причем лёд должен быть чистым и прозрачным, если же он имеет молочный или мутный цвет, то лучше отказаться от выхода на лёд в таких местах.

если под ногами провалился лед: не паникуйте, дышите как можно глубже, расставьте руки, удерживаясь на поверхности льда, без резких движений старайтесь выползти на твёрдый лед, а затем лёжа на спине или груди, продвигайтесь в ту сторону откуда пришли. Одновременно с этим звать на помощь.

если человек провалился под лёд: не приближайтесь к краю проруби; лежа на животе протяните палку или одежду пострадавшему, чтобы он схватился за нее. Вытянув пострадавшего из проруби, отнесите его в безопасное место и вызовите скорую помощь, окажите первую помощь, снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло, напоите пострадавшего горячим питьем. За нарушение Правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан — 2-4 тыс. рублей;

на должностных лиц — 3-5 тыс. рублей;

на юридических лиц — 5-10 тыс. рублей. Читайте также: В Перми два ребёнка провалились под лёд