Рекордные продажи легковых автомобилей за неделю в России в 2023 году

По данным аналитического агентства «Автостат», с 30 октября по 5 ноября было продано рекордное количество новых автомобилей — 28,3 тыс. штук. Это превосходит предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, когда было продано 38,5 тыс. автомобилей в период с 28 февраля по 6 марта.