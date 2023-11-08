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Posted 8 ноября, 13:19

Published 8 ноября, 13:19

Modified 8 ноября, 13:21

Updated 8 ноября, 13:21

Рекордные продажи легковых автомобилей за неделю в России в 2023 году

Рекордные продажи легковых автомобилей за неделю в России в 2023 году

8 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
В 2023 году в России был установлен рекорд по количеству проданных легковых автомобилей за одну неделю.

По данным аналитического агентства «Автостат», с 30 октября по 5 ноября было продано рекордное количество новых автомобилей — 28,3 тыс. штук. Это превосходит предыдущий рекорд, установленный в 2022 году, когда было продано 38,5 тыс. автомобилей в период с 28 февраля по 6 марта.

Как сообщает uralpolit.ru, наибольшую долю в общем объеме продаж занимают автомобили марки Lada, которые составляют около трети от всех проданных машин. За ними следуют Haval (12,8%), Geely (10,4%), Chery (9,8%) и Changan (5,4%). На восьмом и девятом месте расположились Kia и Toyota соответственно.

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