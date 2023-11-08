Студенты старших курсов ПГМУ смогут закончить обучение за счет бюджета Прикамья

Ранее стало известно, что на одну вакансию врача в регионе приходится только 0,8 активных резюме. В разы больше желающих стать медсестрой — 2,9 резюме на одну вакансию. Проблему дефицита медиков в Прикамье решают и путем привлечения специалистов из других регионов.