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Posted 8 ноября, 09:25

Published 8 ноября, 09:25

Modified 8 ноября, 10:52

Updated 8 ноября, 10:52

Студенты старших курсов ПГМУ смогут закончить обучение за счет бюджета Прикамья

Студенты старших курсов ПГМУ смогут закончить обучение за счет бюджета Прикамья

8 ноября 2023, 09:25
Фото: unsplash
Студенты должны будут устроиться на работу в медучреждение.

Студенты старших курсов ПГМУ имени Вагнера смогут закончить обучение за счет региональной льготы. Решение об этом было принято 8 ноября на заседании краевого Правительства.

По словам главы краевого Минздрава Анастасии Крутень, такие меры приняты для привлечения и закрепления врачей в учреждениях здравоохранения в регионе. Студенты 4-6 курсов, которые учатся на платной основе, смогут завершить обучение за счет регионального бюджета.

Важным условием является то, что для получения денег обучающиеся должны заключить целевой договор с Минздравом Пермского края, а затем устроиться на работу в медицинское учреждение.

В Прикамье действуют и другие меры для поддержки сферы медицины. Например, по федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» в прошлом году выплаты получили 176 человек. По программе «Медицинские кадры Прикамья» поддержку выделили 88 врачам.

Ранее стало известно, что на одну вакансию врача в регионе приходится только 0,8 активных резюме. В разы больше желающих стать медсестрой — 2,9 резюме на одну вакансию. Проблему дефицита медиков в Прикамье решают и путем привлечения специалистов из других регионов.

#Новости компаний#Касается каждого#Пермь
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