Студенты старших курсов ПГМУ смогут закончить обучение за счет бюджета Прикамья

Posted 8 ноября, 09:25
Published 8 ноября, 09:25
Modified 8 ноября, 10:52
Updated 8 ноября, 10:52
Студенты старших курсов ПГМУ имени Вагнера смогут закончить обучение за счет региональной льготы. Решение об этом было принято 8 ноября на заседании краевого Правительства.
По словам главы краевого Минздрава Анастасии Крутень, такие меры приняты для привлечения и закрепления врачей в учреждениях здравоохранения в регионе. Студенты 4-6 курсов, которые учатся на платной основе, смогут завершить обучение за счет регионального бюджета.
Важным условием является то, что для получения денег обучающиеся должны заключить целевой договор с Минздравом Пермского края, а затем устроиться на работу в медицинское учреждение.
В Прикамье действуют и другие меры для поддержки сферы медицины. Например, по федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» в прошлом году выплаты получили 176 человек. По программе «Медицинские кадры Прикамья» поддержку выделили 88 врачам.
Ранее стало известно, что на одну вакансию врача в регионе приходится только 0,8 активных резюме. В разы больше желающих стать медсестрой — 2,9 резюме на одну вакансию. Проблему дефицита медиков в Прикамье решают и путем привлечения специалистов из других регионов.