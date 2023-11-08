Траты на еду и ипотеку — главные расходы для россиян

По результатам исследования выяснилось, что 47% россиян тратят больше всего на покупку еды. Как оказалось, среди профессий наибольшая доля людей, для которых основная часть расходов приходится на продукты питания, работает в сфере «Маркетинг и PR».

Россияне вкладывают большую часть своего дохода в продукты питания, пишет uralpolit.ru. Еще 34% россиян отдают большую часть своих доходов на выплату ипотеки. Медицинские работники составляют наибольшую долю людей, которые тратят много на погашение ипотеки (55%). Среди различных регионов лидером по количеству людей с основным расходом на ипотеку является Хабаровский край (44%). Кроме того, в рейтинге расходов также присутствуют коммунальные платежи, выплата неипотечных кредитов и дети. Однако образование, уход за собой и связь (интернет или телевидение) являются реже встречающимися статьями расходов.