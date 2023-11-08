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Posted 8 ноября, 13:08

Published 8 ноября, 13:08

Modified 8 ноября, 13:10

Updated 8 ноября, 13:10

Ученые: газовые плиты усиливают загрязнение воздуха в домах

Ученые: газовые плиты усиливают загрязнение воздуха в домах

8 ноября 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Научные исследования, проведенные в семи европейских странах, показали, что газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в домах.

Как пишет ridus.ru, концентрация диоксида азота (NO2) в помещениях с газовыми плитами была в два раза выше, чем в домах с электрическими кухонными приборами. Таким образом, загрязнение воздуха в доме сочеталось с уровнями, превышающими безопасные нормы.

Оказалось, что даже на улице воздух зачастую оказывался более чистым, чем внутри помещений с газовыми плитами. Об этом рассказала Николь Кирни, директор организации CLASP Europe, которая заказала данное исследование, в интервью Bloomberg.

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