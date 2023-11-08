Ученые: газовые плиты усиливают загрязнение воздуха в домах

Как пишет ridus.ru, концентрация диоксида азота (NO2) в помещениях с газовыми плитами была в два раза выше, чем в домах с электрическими кухонными приборами. Таким образом, загрязнение воздуха в доме сочеталось с уровнями, превышающими безопасные нормы.