Ученые: газовые плиты усиливают загрязнение воздуха в домах

Posted 8 ноября, 13:08
Published 8 ноября, 13:08
Modified 8 ноября, 13:10
Updated 8 ноября, 13:10
Как пишет ridus.ru, концентрация диоксида азота (NO2) в помещениях с газовыми плитами была в два раза выше, чем в домах с электрическими кухонными приборами. Таким образом, загрязнение воздуха в доме сочеталось с уровнями, превышающими безопасные нормы.
Оказалось, что даже на улице воздух зачастую оказывался более чистым, чем внутри помещений с газовыми плитами. Об этом рассказала Николь Кирни, директор организации CLASP Europe, которая заказала данное исследование, в интервью Bloomberg.