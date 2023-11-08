«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге лучших работодателей

В рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компании, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Лидерами рейтинга стали сразу 27 компаний платиновой группы против 17 годом ранее. В этом году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной «дочкой» иностранной компании, впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.