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Posted 8 ноября, 09:07

Published 8 ноября, 09:07

Modified 8 ноября, 09:14

Updated 8 ноября, 09:14

«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге лучших работодателей

«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге лучших работодателей

8 ноября 2023, 09:07
Фото: Уралкалий
Forbes опубликовал новый рейтинг лучших работодателей России.

По его итогам ПАО «Уралкалий», входящее в Группу «Уралхим», впервые получило «платиновый» статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в «золотой» группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими: «Сотрудники и общество» — золото, «Экология» — платина, «Корпоративное управление» — платина. Составители рейтинга отмечают, что в ноябре 2022 года группа «Уралхим-Уралкалий» в ходе переговоров с ООН договорилась на безвозмездной основе передать развивающимся странам 260 тыс. тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах ЕС. Первая поставка на 20 тыс. тонн в Малави состоялась весной 2023 года, вторая гуманитарная партия на 34 тыс. тонн была отправлена в Кению.

«Уралкалий» планирует к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 20%, к 2050-му — достичь углеродной нейтральности.

В рейтинг лучших работодателей России вошли 125 компании, в соответствии с методологией они разделены на четыре группы: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Лидерами рейтинга стали сразу 27 компаний платиновой группы против 17 годом ранее. В этом году свое представительство на вершине рейтинга существенно увеличили промышленные гиганты, платиновая группа пополнилась еще одной «дочкой» иностранной компании, впервые в ней оказалась представлена строительная отрасль.

Все метрики, по которым оцениваются компании, распределены по трем группам, соответствующим аббревиатуре ESG: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попадают в одну из четырех групп «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

#Новости компаний#Экономика
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