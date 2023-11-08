В Березниках простятся с убитым на СВО ефрейтором

Во время специальной военной операции был убит ефрейтор Денис Петухов из Березников. Обстоятельства гибели мужчины или дату березниковские чиновники не уточняют. Но в свой профиль в социальных сетях военный последний раз заходил 29 сентября. Прощание с участником СВО состоится 9 ноября в КДЦ на улице Льва Толстого, 50.