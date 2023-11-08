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Posted 8 ноября, 10:55

Published 8 ноября, 10:55

Modified 8 ноября, 10:57

Updated 8 ноября, 10:57

В Березниках 9 ноября простятся с убитым на СВО ефрейтором

В Березниках простятся с убитым на СВО ефрейтором

8 ноября 2023, 10:55
Фото: соцсети погибшего / администрация Березников

В Березниках 9 ноября простятся с убитым на СВО ефрейтором

Неизвестно, когда погиб военнослужащий.

Во время специальной военной операции был убит ефрейтор Денис Петухов из Березников. Обстоятельства гибели мужчины или дату березниковские чиновники не уточняют. Но в свой профиль в социальных сетях военный последний раз заходил 29 сентября. Прощание с участником СВО состоится 9 ноября в КДЦ на улице Льва Толстого, 50. 

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения власти не называют. О погибших сообщает не Минобороны, а чиновники и администрации в социальных сетях.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Березники
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