В Березниках простятся с убитым на СВО ефрейтором

Posted 8 ноября, 10:55
Published 8 ноября, 10:55
Modified 8 ноября, 10:57
Updated 8 ноября, 10:57
Во время специальной военной операции был убит ефрейтор Денис Петухов из Березников. Обстоятельства гибели мужчины или дату березниковские чиновники не уточняют. Но в свой профиль в социальных сетях военный последний раз заходил 29 сентября. Прощание с участником СВО состоится 9 ноября в КДЦ на улице Льва Толстого, 50.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения власти не называют. О погибших сообщает не Минобороны, а чиновники и администрации в социальных сетях.