В Чусовом власти города не предпринимали мер для сноса 11 аварийных домов

Posted 8 ноября, 16:11
Published 8 ноября, 16:11
Modified 8 ноября, 16:12
Updated 8 ноября, 16:12
Чусовская городская прокуратура в ходе проверки полномочий местных властей по благоустройству и безопасности выявила масштабные нарушения. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В Чусовом были выявлены 11 аварийных и расселенных многоквартирных домов. Однако, властями города ничего для их сноса либо ограничению доступа к ним не делалось. В то же время, техническое состояние зданий являлось небезопасным, имелась угроза обрушения конструкций домов.
После иска в суд и решения суда в поддержку мнения прокуратуры, было снесено семь опасных домов. В отношении четырёх оставшихся домов разработана проектно-сметная документация на их снос.