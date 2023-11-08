В Чусовом власти города не предпринимали мер для сноса 11 аварийных домов

В Чусовом были выявлены 11 аварийных и расселенных многоквартирных домов. Однако, властями города ничего для их сноса либо ограничению доступа к ним не делалось. В то же время, техническое состояние зданий являлось небезопасным, имелась угроза обрушения конструкций домов.