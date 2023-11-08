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Posted 8 ноября, 16:11

Published 8 ноября, 16:11

Modified 8 ноября, 16:12

Updated 8 ноября, 16:12

В Чусовом власти города не предпринимали мер для сноса 11 аварийных домов

В Чусовом власти города не предпринимали мер для сноса 11 аварийных домов

8 ноября 2023, 16:11
Фото: properm.ru
Вмешательство прокуратуры заставило снести семь из них.

Чусовская городская прокуратура в ходе проверки полномочий местных властей по благоустройству и безопасности выявила масштабные нарушения. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В Чусовом были выявлены 11 аварийных и расселенных многоквартирных домов. Однако, властями города ничего для их сноса либо ограничению доступа к ним не делалось. В то же время, техническое состояние зданий являлось небезопасным, имелась угроза обрушения конструкций домов.

После иска в суд и решения суда в поддержку мнения прокуратуры, было снесено семь опасных домов. В отношении четырёх оставшихся домов разработана проектно-сметная документация на их снос.

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#Общество#Аварийное жилье#Прокуратура#Чусовой
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