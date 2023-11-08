В Донецке при трехкратном обстреле пострадали 25 человек, шесть — погибли

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о количестве пострадавших при обстрелах города вечером 7 ноября. По его словам, ранения получили 19 женщин и шесть мужчин. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал о погибших — скончались шесть человек.