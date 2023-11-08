В Донецке при трехкратном обстреле пострадали 25 человек, шесть — погибли

Posted 8 ноября, 07:40
Published 8 ноября, 07:40
Modified 8 ноября, 07:42
Updated 8 ноября, 07:42
Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о количестве пострадавших при обстрелах города вечером 7 ноября. По его словам, ранения получили 19 женщин и шесть мужчин. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал о погибших — скончались шесть человек.
По словам местных властей, был трехкратный обстрел центра города со стороны вооруженных формирований Украины. Для этого использовалась РСЗО HIMARS — это реактивная система залпового огня. Случилось прямое попадание в здания управления труда и соцзащиты.
В связи с обстрелами РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН. Его могут назначить на вечер 8 ноября.