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Posted 8 ноября, 07:40

Published 8 ноября, 07:40

Modified 8 ноября, 07:42

Updated 8 ноября, 07:42

В Донецке при трехкратном обстреле пострадали 25 человек, шесть — погибли

В Донецке при трехкратном обстреле пострадали 25 человек, шесть — погибли

8 ноября 2023, 07:40
Фото: ТАСС
Сейчас местные власти ликвидируют последствия обстрелов.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о количестве пострадавших при обстрелах города вечером 7 ноября. По его словам, ранения получили 19 женщин и шесть мужчин. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал о погибших — скончались шесть человек.

По словам местных властей, был трехкратный обстрел центра города со стороны вооруженных формирований Украины. Для этого использовалась РСЗО HIMARS — это реактивная система залпового огня. Случилось прямое попадание в здания управления труда и соцзащиты.

В связи с обстрелами РФ запросила срочное заседание Совбеза ООН. Его могут назначить на вечер 8 ноября.

Как выглядит место обстрела сейчасКак выглядит место обстрела сейчас
Как выглядит место обстрела сейчасКак выглядит место обстрела сейчас
Как выглядит место обстрела сейчасКак выглядит место обстрела сейчас
Как выглядит место обстрела сейчас
Фото: t.me/kulemzin_donetsk
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#Военная операция на Украине#Пермь#Донецк#Донецкая Народная Республика
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