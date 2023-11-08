В Мотовилихе в ходе проверки «наливайки» полицией конфисковано 66 литров алкоголя

На момент проверки персонал учреждения не смог предъявить документы, подтверждающие качество и легальность изъятой алкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъято свыше 66 литров спиртного, 11 из которых — крепкая алкогольная продукция. Возбуждено административное расследование.