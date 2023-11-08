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Posted 8 ноября, 09:34

Published 8 ноября, 09:34

Modified 8 ноября, 09:35

Updated 8 ноября, 09:35

В Мотовилихе в ходе проверки «наливайки» полицией конфисковано 66 литров алкоголя

В Мотовилихе в ходе проверки «наливайки» полицией конфисковано 66 литров алкоголя

8 ноября 2023, 09:34
Фото: скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю
Предприятие общепита торговало спиртным без лицензии.

После жалоб местных жителей полицейские проверили работу точки общепита на ул. Студенческая в Мотовилихе. Были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе проверки выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Среди выявленных нарушений: реализация алкогольной продукции в закрытом виде навынос из организации, оказывающей услуги общественного питания, реализация алкогольной продукции без применения контрольно-кассовой техники, реализация алкогольной продукции без применения системы ЕГАИС.

На момент проверки персонал учреждения не смог предъявить документы, подтверждающие качество и легальность изъятой алкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъято свыше 66 литров спиртного, 11 из которых — крепкая алкогольная продукция. Возбуждено административное расследование.

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#Экономика#Общепит
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