В Мотовилихе в ходе проверки «наливайки» полицией конфисковано 66 литров алкоголя

Posted 8 ноября, 09:34
Published 8 ноября, 09:34
Modified 8 ноября, 09:35
Updated 8 ноября, 09:35
После жалоб местных жителей полицейские проверили работу точки общепита на ул. Студенческая в Мотовилихе. Были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе проверки выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Среди выявленных нарушений: реализация алкогольной продукции в закрытом виде навынос из организации, оказывающей услуги общественного питания, реализация алкогольной продукции без применения контрольно-кассовой техники, реализация алкогольной продукции без применения системы ЕГАИС.
На момент проверки персонал учреждения не смог предъявить документы, подтверждающие качество и легальность изъятой алкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъято свыше 66 литров спиртного, 11 из которых — крепкая алкогольная продукция. Возбуждено административное расследование.