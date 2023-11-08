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Posted 8 ноября, 15:49

Published 8 ноября, 15:49

Modified 8 ноября, 17:17

Updated 8 ноября, 17:17

Бывшего заключённого из Прикамья поймали на педофилии

8 ноября 2023, 15:49
Сейчас мужчину обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в бывшего заключенного Игоря Гладкова. Подробности истории публикует «Коммерсант-Прикамье».

Как поясняют в следкоме, 2 сентября текущего года подозреваемый отправил фото с изображением своих половых органов 12-летней школьнице. 7 ноября он был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.

Житель села Андреевка Оханского городского округа Гладков был признан виновным в двух случаях краж с незаконным проникновением в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в разбое. По совокупности преступлений суд назначил Игорю Гладкову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

После вступления приговора в законную силу провел в заключении чуть меньше трех лет. В октябре прошлого года он был завербован для участия в боевых действиях на территории Украины.

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#Суд#Криминал#Су скр#Сво
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