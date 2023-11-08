Бывшего заключённого из Прикамья поймали на педофилии

Житель села Андреевка Оханского городского округа Гладков был признан виновным в двух случаях краж с незаконным проникновением в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в разбое. По совокупности преступлений суд назначил Игорю Гладкову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.