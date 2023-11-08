Бывшего заключённого из Прикамья поймали на педофилии

Posted 8 ноября, 15:49
Published 8 ноября, 15:49
Modified 8 ноября, 17:17
Updated 8 ноября, 17:17
В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в бывшего заключенного Игоря Гладкова. Подробности истории публикует «Коммерсант-Прикамье».
Как поясняют в следкоме, 2 сентября текущего года подозреваемый отправил фото с изображением своих половых органов 12-летней школьнице. 7 ноября он был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.
Житель села Андреевка Оханского городского округа Гладков был признан виновным в двух случаях краж с незаконным проникновением в жилище, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в разбое. По совокупности преступлений суд назначил Игорю Гладкову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
После вступления приговора в законную силу провел в заключении чуть меньше трех лет. В октябре прошлого года он был завербован для участия в боевых действиях на территории Украины.