properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 08:22

Published 8 ноября, 08:22

Modified 8 ноября, 10:37

Updated 8 ноября, 10:37

Пермский НОЦ предложил создавать лекарства из борщевика

Из ядовитого борщевика Сосновского в Перми хотят делать лекарства

8 ноября 2023, 08:22

Пермский НОЦ предложил создавать лекарства из борщевика

Сейчас такую возможность изучают в рамках проекта по созданию фармкластера «Парма»

В Прикамье борьбой с распространением борщевика Сосновского может заняться создаваемый в рамках Пермского научно-образовательного центра фрамкластер «Парма». Помимо утилизации также на основе растения-вредителя могут создавать новые лекарственные препараты, сообщил в ходе встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным директор НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Центр планирует заняться проблемой распространения в Пермском крае борщевика Сосновского. «Мы будем смотреть на него не только с точки зрения утилизации при помощи каких-то новых агротехнологий, но и, в рамках того же фармкластера, как на сырье с целью создания на его основе новых лекарственных препаратов», — рассказал главе региона Павел Илюшин.

Проект по созданию фармкластера «Парма» для разработок лекарственных препаратов и вводу их на рынок начал реализовываться недавно. В рамках создания нового фармацевтического кластера совместно с Пермской государственной фармакадемией ведется активная работа по развитию кооперации с предприятиями Ярославской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Продолжается работа с компанией «Медисорб» по заключению контракта на исследование лекарственного препарата полного цикла.

Пермский НОЦ работает и в направлении экологии, в частности, принимает участие в решении вопроса по изливам кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна. На сегодняшний день Центр провел ряд экспериментов и получил новую технологию очистки воды, которая сейчас отправлена на патентование. При этом достигнуто такое качества очистки, которое позволяет получать даже питьевую воду. Эта технология благодаря НОЦу будет принадлежать Пермскому краю.

Читайте также:
В Пермском округе выявлены ещё 10 гектаров земель, поражённых борщевиком
#Общество#Борщевик#Наука#Борьба с борщевиком#Естественные науки
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25