Из ядовитого борщевика Сосновского в Перми хотят делать лекарства

Центр планирует заняться проблемой распространения в Пермском крае борщевика Сосновского. «Мы будем смотреть на него не только с точки зрения утилизации при помощи каких-то новых агротехнологий, но и, в рамках того же фармкластера, как на сырье с целью создания на его основе новых лекарственных препаратов», — рассказал главе региона Павел Илюшин.