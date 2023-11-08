Из ядовитого борщевика Сосновского в Перми хотят делать лекарства

Posted 8 ноября, 08:22
Published 8 ноября, 08:22
Modified 8 ноября, 10:37
Updated 8 ноября, 10:37
В Прикамье борьбой с распространением борщевика Сосновского может заняться создаваемый в рамках Пермского научно-образовательного центра фрамкластер «Парма». Помимо утилизации также на основе растения-вредителя могут создавать новые лекарственные препараты, сообщил в ходе встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным директор НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Центр планирует заняться проблемой распространения в Пермском крае борщевика Сосновского. «Мы будем смотреть на него не только с точки зрения утилизации при помощи каких-то новых агротехнологий, но и, в рамках того же фармкластера, как на сырье с целью создания на его основе новых лекарственных препаратов», — рассказал главе региона Павел Илюшин.
Проект по созданию фармкластера «Парма» для разработок лекарственных препаратов и вводу их на рынок начал реализовываться недавно. В рамках создания нового фармацевтического кластера совместно с Пермской государственной фармакадемией ведется активная работа по развитию кооперации с предприятиями Ярославской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Продолжается работа с компанией «Медисорб» по заключению контракта на исследование лекарственного препарата полного цикла.
Пермский НОЦ работает и в направлении экологии, в частности, принимает участие в решении вопроса по изливам кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна. На сегодняшний день Центр провел ряд экспериментов и получил новую технологию очистки воды, которая сейчас отправлена на патентование. При этом достигнуто такое качества очистки, которое позволяет получать даже питьевую воду. Эта технология благодаря НОЦу будет принадлежать Пермскому краю.