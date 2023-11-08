В Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. Чем он опасен?

Специфическая вакцина от этого штамма не нужна, для защиты достаточно поставить обычную вакцину от гриппа. Привиться можно в медучреждениях или мобильных пунктах. В Роспотребнадзоре рекомендуют не забывать и о профилактике заболеваний: нужно тщательно мыть руки при возвращении с улицы, перед едой, регулярно проветривать помещения.