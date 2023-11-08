В Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа. Чем он опасен?

Posted 8 ноября, 06:58
Published 8 ноября, 06:58
Modified 8 ноября, 10:30
Updated 8 ноября, 10:30
В Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2), сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Его также называют гонконгским гриппом. По данным специалистов, он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса.
Заболевшие могут чувствовать ломоту в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, повышение температуры, першение в горле, а также сухой кашель. Симптомы сохраняются в среднем по 3-4 дня, а затем идут на спад.
Специфическая вакцина от этого штамма не нужна, для защиты достаточно поставить обычную вакцину от гриппа. Привиться можно в медучреждениях или мобильных пунктах. В Роспотребнадзоре рекомендуют не забывать и о профилактике заболеваний: нужно тщательно мыть руки при возвращении с улицы, перед едой, регулярно проветривать помещения.
Гонконгский штамм стал причиной третьей пандемии гриппа в XX веке: с 1968 по 1970 годы умерли от 1 до 4 млн человек. Первые случаи гонконгского гриппа в России в 2023 году выявлены в Тюменской области в начале ноября — там заболели три человека.