Власти изымут для строительства третьего моста в Перми 17 земельных участков

Общим объем участков, которые нужно изъять для реализации проекта — 331. На строительство третьего моста через Каму каждый год планируется выделять по 1 млрд рублей из бюджета. Пока неизвестно, откуда будут брать основную долю финансирования. Ожидается, что строительство объекта начнется в следующем году. Начать работу он может в 2027 году.