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Posted 8 ноября, 03:05

Published 8 ноября, 03:05

Modified 8 ноября, 04:34

Updated 8 ноября, 04:34

В Перми для возведения третьего моста через Каму изымут 17 земельных участков

Власти изымут для строительства третьего моста в Перми 17 земельных участков

8 ноября 2023, 03:05
Фото: пресс-служба краевого Минтранса

В Перми для возведения третьего моста через Каму изымут 17 земельных участков

Владельцы участков получат компенсации.

Краевые власти планируют изъять для строительства третьего моста через Каму 17 земельных участков и недвижимость, которая находится на них. Речь идет об участках, расположенных на улицах х Дзержинского, Окулова, Подгорной, Петропавловской, а также на Решетниковском спуске. Владельцы должны получать компенсацию в размере рыночной стоимости недвижимости. Документ об изъятии подписан губернатором Дмитрием Махониным.

Общим объем участков, которые нужно изъять для реализации проекта — 331. На строительство третьего моста через Каму каждый год планируется выделять по 1 млрд рублей из бюджета. Пока неизвестно, откуда будут брать основную долю финансирования. Ожидается, что строительство объекта начнется в следующем году. Начать работу он может в 2027 году.

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