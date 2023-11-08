Власти изымут для строительства третьего моста в Перми 17 земельных участков

Posted 8 ноября, 03:05
Published 8 ноября, 03:05
Modified 8 ноября, 04:34
Updated 8 ноября, 04:34
Краевые власти планируют изъять для строительства третьего моста через Каму 17 земельных участков и недвижимость, которая находится на них. Речь идет об участках, расположенных на улицах х Дзержинского, Окулова, Подгорной, Петропавловской, а также на Решетниковском спуске. Владельцы должны получать компенсацию в размере рыночной стоимости недвижимости. Документ об изъятии подписан губернатором Дмитрием Махониным.
Общим объем участков, которые нужно изъять для реализации проекта — 331. На строительство третьего моста через Каму каждый год планируется выделять по 1 млрд рублей из бюджета. Пока неизвестно, откуда будут брать основную долю финансирования. Ожидается, что строительство объекта начнется в следующем году. Начать работу он может в 2027 году.