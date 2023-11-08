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Posted 8 ноября, 06:27

Published 8 ноября, 06:27

Modified 8 ноября, 07:30

Updated 8 ноября, 07:30

Звезде «Реальных пацанов» Зое Бербер сделал предложение актер Максим Белбородов

Звезде «Реальных пацанов» Зое Бербер сделали предложение. Что известно об избраннике

8 ноября 2023, 06:27
Фото: соцсети Максима Белбородова

Звезде «Реальных пацанов» Зое Бербер сделал предложение актер Максим Белбородов

Свадьбы пока не было.

Пермская 36-летняя актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», выйдет замуж за актера Максима Белбородова. Она рассказала, что согласилась на предложение Максима, однако самой свадьбы еще не было: «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж». Белбородов написал в соцсетях, что он забрал лучшую из всего человечества.

Жениху пермячки 34 года, он родился в Санкт-Петербурге. В детстве играл в театральном кружке и КВН. В 2007 году поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2010 году появился в нескольких эпизодах сериалов «Дорожный патруль» и «Тайны следствия». Снимался в военной драме «28 панфиловцев»

Зоя Бербер с 2010 по 2020 годы была замужем за сценаристом Александром Синегузовым, с которым познакомилась на съемках первых серий «Реальных пацанов». В 2015 году Бербер родила дочь.

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#Пермь#Кино#Реальные пацаны#Зоя бербер#Бербер
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