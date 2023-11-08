Звезде «Реальных пацанов» Зое Бербер сделали предложение. Что известно об избраннике

Пермская 36-летняя актриса Зоя Бербер, известная по сериалу «Реальные пацаны», выйдет замуж за актера Максима Белбородова. Она рассказала, что согласилась на предложение Максима, однако самой свадьбы еще не было: «Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж». Белбородов написал в соцсетях, что он забрал лучшую из всего человечества.