400 сахалинцев получат медпомощь в комфортных условиях с новым фельдшерским пунктом

Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуют по инициативе президента РФ Владимира Путина, в Сахалинской области за несколько лет воплотилась почти в двух десятках новых медицинских объектов. С 2021 по 2022 годы современные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории появились в 14 селах. В этом году открыли уже три новых фельдшерских пункта, включая и объект в селе Восточном — теперь местные жители получат медицинскую помощь в более комфортных условиях, чем раньше.