Александр Тарновский на FINOPOLIS рассказал про будущее медицинского страхования

Самыми востребованным специалистами, по данным ВСК, сегодня являются терапевты и гастроэнтерологи. Также среди пациентов цифровой клиники популярны онлайн консультации психологов. Сервис позволяет, с одной стороны, экономить время пациента, а с другой — оптимизировать затраты на его лечение от 15 до 30% в зависимости от диагноза, сократить конечную стоимость полиса для клиента на 10-20%. Эффективное выздоровление пациента возможно при условии синергии телемедицинских и очных консультаций. В этом году функционал цифровой клиники был дополнительно расширен — теперь после постановки диагноза при первой очной встрече пациент может наблюдаться дистанционно, получать рецепты на лекарственные препараты, сразу в приложении заказать лекарства в аптечном агрегаторе, а врач сможет корректировать лечение в онлайн режиме при необходимости. Такая возможность появилась благодаря участию ВСК и клиник-партнеров в пилотном проекте по расширению возможностей для дистанционного наблюдения за пациентами в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).