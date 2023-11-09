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Posted 9 ноября, 13:32

Published 9 ноября, 13:32

Modified 9 ноября, 13:33

Updated 9 ноября, 13:33

Автор логотипа и стиля Кунгура раскритиковал местные власти за использование стиля

Автор логотипа и стиля Кунгура раскритиковал местные власти за использование стиля

9 ноября 2023, 13:32
Фото: ВКонтакте/Владислав Деревянных
По мнению Владислава Деревянных, графический стиль внедряется в городскую среду «без разбора».

В Кунгуре «без разбора» внедряются элементы фирменного стиля и разработанный для города шрифт. Такое мнение в видеообращении высказал дизайнер из Екатеринбурга, автор логотипа Кунгура и шрифта Iren Serif Владислав Деревянных опубликовал в видеообращении к местным властям.

По словам дизайнера, власти Кунгура начали внедрять разработанный графический стиль в городскую среду «без разбора». Все кафе и магазины в городе заставляют менять вывески.

«Это не единство стиля, а большая ошибка. — сетует дизайнер. — Ведь не могут быть оформлены одним шрифтом „Кафе“, „Сувениры“, „Микрозаймы“, „Нотариус“ и „Ритуальные услуги“.

По словам Деревянных, депутаты думы Кунгурского муниципального округа приняли постановление о том, что во всех вывесках исторического центра в рамках единого дизайн-кода города должен использоваться шрифт Iren Serif. В видеообращении дизайнер показал несколько вариантов неприемлемого, с его точки зрения, использования шрифта.

«Наша команда была открыта к диалогу, предлагала свою безвозмездную помощь во внедрении нового стиля. Но никто с нами не проконсультировался и не попросил помощи. Не понимая специфики и не разбираясь в вопросах брендинга и основ урбанистики, депутаты приняли очень губительное для Кунгура решение, которое уже в ближайшем будущем обернется рядом проблем для города и бизнеса. Я несколько раз пытался выйти на диалог с Администрацией, готовил презентации, чтобы рассказать о мировом опыте в этом вопросе, но услышан не был. Официально обращался с письмом, на которое получил формальную отписку» — резюмирует дизайнер.

Уроженец Кунгура Владислав Деревянных — соавтор туристического бренда Кунгурского муниципального округа и шрифта Iren Serif, который стилизован под исторические славянские рукописные шрифты.

#Городская среда#Кунгур#Культура#Дизайн
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