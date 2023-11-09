Автор логотипа и стиля Кунгура раскритиковал местные власти за использование стиля

«Наша команда была открыта к диалогу, предлагала свою безвозмездную помощь во внедрении нового стиля. Но никто с нами не проконсультировался и не попросил помощи. Не понимая специфики и не разбираясь в вопросах брендинга и основ урбанистики, депутаты приняли очень губительное для Кунгура решение, которое уже в ближайшем будущем обернется рядом проблем для города и бизнеса. Я несколько раз пытался выйти на диалог с Администрацией, готовил презентации, чтобы рассказать о мировом опыте в этом вопросе, но услышан не был. Официально обращался с письмом, на которое получил формальную отписку» — резюмирует дизайнер.