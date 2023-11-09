ФСБ занимается расследованием еще одного дела о строительстве зоопарка в Перми

Posted 9 ноября, 07:00
Published 9 ноября, 07:00
Modified 9 ноября, 07:02
Updated 9 ноября, 07:02
Стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела о строительстве зоопарка в Перми. Об этом во время слушаний о смягчении наказания экс-руководителю проекта из АО «РЖДстрой» Илье Козыреву, осужденному за хищение 353,7 млн рублей, заявила адвокат Ирина Ясырева. На данный момент он дает показания в отношении некоего высокопоставленного чиновника из Перми, который отрицает причастность к преступлению, пишет «РБК Пермь».
Защита Ильи Козырева отказалась разглашать подробности его показаний, ссылаясь на подписку о неразглашении данных предварительного следствия. По данным источника «РБК Пермь», к очередному расследованию о зоопарке причастна ФСБ. Однако неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса РФ ведется разбирательство.
В период с 2017 по 2019 годы Илья Козырев работал в АО «РЖДстрой», являющемся генподрядчиком строительства первой очереди зоопарка стоимостью 1,8 млрд рублей. Находясь под стражей с 12 декабря 2019 по 28 октября 2020 года, Козырев подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. В феврале 2022 года Ленинский районный суд приговорил куратора строительства зоопарка к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей в федеральный бюджет. Мужчина обжаловал приговор, и Пермский краевой суд в июле того же года изменил наказание — обязал его уплатить штраф не в бюджет РФ, а в бюджет Прикамья.