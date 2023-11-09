Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер

Posted 9 ноября, 08:50
Published 9 ноября, 08:50
Modified 9 ноября, 08:52
Updated 9 ноября, 08:52
Роберт Харисов, старший тренер ХК клуба «Молот», прекратил сотрудничество с командой. Об этом на сайте клуба сообщает пресс-служба «Молота». Про причины ухода старшего тренера не говорится. «Решение принято по обоюдному согласию сторон», — значится в сообщении.
Роберту Харисову 52 года, он родился в Ижевске, является воспитанником «Ижстали». До тренерской карьеры играл за ЦСК ВВС (Самара), «Торос» (Нефтекамск), «Носта» (Новотроицк), «Ермак» (Ангарск), «Южный Урал» (Орск), «Бейбарыс» (Атырау). Работать тренером Роберт Харисов начал в 2011 году, с 2021 года входил в тренерский штаб основной команды «Нефтехимик».
Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября 2023 года. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее уволились четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.
Недавно ХК «Молот» одержал 12 побед подряд.