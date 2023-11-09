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Posted 9 ноября, 08:50

Published 9 ноября, 08:50

Modified 9 ноября, 08:52

Updated 9 ноября, 08:52

Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер

Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер

9 ноября 2023, 08:50
Фото: ХК "Молот"
По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера.

Роберт Харисов, старший тренер ХК клуба «Молот», прекратил сотрудничество с командой. Об этом на сайте клуба сообщает пресс-служба «Молота». Про причины ухода старшего тренера не говорится. «Решение принято по обоюдному согласию сторон», — значится в сообщении.

Роберту Харисову 52 года, он родился в Ижевске, является воспитанником «Ижстали». До тренерской карьеры играл за ЦСК ВВС (Самара), «Торос» (Нефтекамск), «Носта» (Новотроицк), «Ермак» (Ангарск), «Южный Урал» (Орск), «Бейбарыс» (Атырау). Работать тренером Роберт Харисов начал в 2011 году, с 2021 года входил в тренерский штаб основной команды «Нефтехимик».

Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября 2023 года. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее уволились четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.

Недавно ХК «Молот» одержал 12 побед подряд.

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