Хоккейный клуб «Молот», одержавший 12 побед подряд, покинул старший тренер

Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября 2023 года. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее уволились четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.



Недавно ХК «Молот» одержал 12 побед подряд.