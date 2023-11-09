Инцидент с посадкой самолета под Новосибирском вновь расследует Росавиация

Posted 9 ноября, 14:11
Published 9 ноября, 14:11
Modified 9 ноября, 14:13
Updated 9 ноября, 14:13
Руководство Росавиации приняло решение возобновить расследование инцидента с посадкой самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Предыдущий отчет был отменен из-за новых обстоятельств, которые не были уточнены, пишет ИА Амител.
Напомним, что 12 сентября самолет, следующий из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском из-за нехватки топлива. По предыдущему отчету, это произошло из-за ошибок экипажа при учете выпущенного шасси и определении положения створок, а также из-за износа приводного шланга гидравлической системы самолета.
Однако, руководство Росавиации выразило недовольство качеством выводов и решило возобновить расследование. При этом, конкретные обстоятельства, которые послужили поводом для пересмотра результатов, не были уточнены.