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Posted 9 ноября, 14:11

Published 9 ноября, 14:11

Modified 9 ноября, 14:13

Updated 9 ноября, 14:13

Инцидент с посадкой самолета под Новосибирском вновь расследует Росавиация

Инцидент с посадкой самолета под Новосибирском вновь расследует Росавиация

9 ноября 2023, 14:11
Фото: 1MI
Росавиация возобновила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском из-за недовольства качеством предыдущих выводов, отмененный отчет связан с новыми обстоятельствами, которые не уточняются, а в предыдущем отчете указывалась нехватка топлива и проблемы с гидравликой как основные причины.

Руководство Росавиации приняло решение возобновить расследование инцидента с посадкой самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском. Предыдущий отчет был отменен из-за новых обстоятельств, которые не были уточнены, пишет ИА Амител.

Напомним, что 12 сентября самолет, следующий из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском из-за нехватки топлива. По предыдущему отчету, это произошло из-за ошибок экипажа при учете выпущенного шасси и определении положения створок, а также из-за износа приводного шланга гидравлической системы самолета.

Однако, руководство Росавиации выразило недовольство качеством выводов и решило возобновить расследование. При этом, конкретные обстоятельства, которые послужили поводом для пересмотра результатов, не были уточнены.

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