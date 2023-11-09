Инцидент с посадкой самолета под Новосибирском вновь расследует Росавиация

Напомним, что 12 сентября самолет, следующий из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском из-за нехватки топлива. По предыдущему отчету, это произошло из-за ошибок экипажа при учете выпущенного шасси и определении положения створок, а также из-за износа приводного шланга гидравлической системы самолета.