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Posted 9 ноября, 04:14

Published 9 ноября, 04:14

Modified 9 ноября, 08:36

Updated 9 ноября, 08:36

К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи

К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи

9 ноября 2023, 04:14
Фото: properm.ru
По последним данным, он находится в «Центре временного содержания иностранных граждан».

В четверг, 9 ноября, утром к журналисту Properm.ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи.

Ранее сотрудник редакции получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана, последние восемь лет живет и работает в Перми, не привлекался к административной или уголовной ответственности. Сейчас с Владиславом нет связи, полиция не дала ему дождаться адвоката. По последним данным, он находится в «Центре временного содержания иностранных граждан».

Редакция Properm.ru, считает что основания для аннулирования ВНЖ, указанные в заявлении ГУ МВД по Пермскому краю, выдуманные и не имеют под собой никакого основания. Кроме того, решение было обжаловано, в установленный законом срок. Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными, избыточными и требуем перестать оказывать давление на сотрудника и редакцию.

UPD. Владислава Иваненко увезли из дома в отдел полиции №7 Свердловского района, после чего повезли в Центр временного содержания иностранных граждан.

UPD2.: Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.

#Общество#Пермь#Полиция#Properm.ru#Правоохранительные органы#Казахстан#Давление
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