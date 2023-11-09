Posted 9 ноября, 04:14
Published 9 ноября, 04:14
Modified 9 ноября, 08:36
Updated 9 ноября, 08:36
В четверг, 9 ноября, утром к журналисту Properm.ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи.
Ранее сотрудник редакции получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана, последние восемь лет живет и работает в Перми, не привлекался к административной или уголовной ответственности. Сейчас с Владиславом нет связи, полиция не дала ему дождаться адвоката. По последним данным, он находится в «Центре временного содержания иностранных граждан».
Редакция Properm.ru, считает что основания для аннулирования ВНЖ, указанные в заявлении ГУ МВД по Пермскому краю, выдуманные и не имеют под собой никакого основания. Кроме того, решение было обжаловано, в установленный законом срок. Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными, избыточными и требуем перестать оказывать давление на сотрудника и редакцию.
UPD. Владислава Иваненко увезли из дома в отдел полиции №7 Свердловского района, после чего повезли в Центр временного содержания иностранных граждан.
UPD2.: Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.