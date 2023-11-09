К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи

Ранее сотрудник редакции получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана, последние восемь лет живет и работает в Перми, не привлекался к административной или уголовной ответственности. Сейчас с Владиславом нет связи, полиция не дала ему дождаться адвоката. По последним данным, он находится в «Центре временного содержания иностранных граждан».