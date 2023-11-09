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Posted 9 ноября, 12:13

Published 9 ноября, 12:13

Modified 9 ноября, 12:14

Updated 9 ноября, 12:14

Крайизбирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания экс-вице-премьеру Прикамья

Крайизбирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания экс-вице-премьеру Прикамья

9 ноября 2023, 12:13
Фото: properm.ru
Татьяна Абдуллина займёт место, освободившееся после смерти Александра Житникова

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания четвертого созыва Татьяне Абдуллиной. Об этом сообщают в крайизбиркоме.

Абдуллина была выдвинута РО партии «Единая Россия» Пермского края под номером 2 в региональной группе «Березниковская № 15».

Вопрос о замещении вакантного места возник в связи с кончиной Александра Житникова 28 сентября и последующим в связи с этим досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края (региональная группа «Суксунская №19»).

Остальные кандидаты в данной группе отказались от получения депутатского мандата, отмечают в крайизбиркоме.

Ранее Абдуллину поддержал президиум регионального политсовета «Единой России», а его решение было согласовано Президиумом Генсовета партии.

Татьяна Абдуллина работала в региональном правительстве с 2012 по 2020 год. Занимала посты министра соцразвития и вице-премьера.

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#Политика#Избирком#Абдуллина#Татьяна абдуллина
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