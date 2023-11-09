Крайизбирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания экс-вице-премьеру Прикамья

Posted 9 ноября, 12:13
Published 9 ноября, 12:13
Modified 9 ноября, 12:14
Updated 9 ноября, 12:14
Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания четвертого созыва Татьяне Абдуллиной. Об этом сообщают в крайизбиркоме.
Абдуллина была выдвинута РО партии «Единая Россия» Пермского края под номером 2 в региональной группе «Березниковская № 15».
Вопрос о замещении вакантного места возник в связи с кончиной Александра Житникова 28 сентября и последующим в связи с этим досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края (региональная группа «Суксунская №19»).
Остальные кандидаты в данной группе отказались от получения депутатского мандата, отмечают в крайизбиркоме.
Ранее Абдуллину поддержал президиум регионального политсовета «Единой России», а его решение было согласовано Президиумом Генсовета партии.
Татьяна Абдуллина работала в региональном правительстве с 2012 по 2020 год. Занимала посты министра соцразвития и вице-премьера.