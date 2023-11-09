Между Верхней Курьей и Пермью I может появиться речное такси

Posted 9 ноября, 07:41
Published 9 ноября, 07:41
Modified 9 ноября, 08:26
Updated 9 ноября, 08:26
Девелопер ЖК «Причал» на правом берегу Камы в Перми— казанская компания «Унистрой» — прорабатывает возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до Перми I. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Как сообщает издание, в настоящий момент компания рассматривает все возможности, чтобы обеспечить будущих жителей ЖК «Причал» удобным общественным транспортом. Речной трамвай рассматривается как один вариантов решения этой проблемы. Вопросы о готовности компании участвовать в развитии общественного транспорта Перми, как и о бюджете, сроках запуска и расписании движения этого речного транспорта, в «Унистрое» назвали преждевременными.