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Posted 9 ноября, 07:41

Published 9 ноября, 07:41

Modified 9 ноября, 08:26

Updated 9 ноября, 08:26

Между Верхней Курьей и Пермью I может появиться речное такси

Между Верхней Курьей и Пермью I может появиться речное такси

9 ноября 2023, 07:41
Фото: properm.ru
Такой вариант общественного транспорта для жильцов нового ЖК рассматривает застройщик.

Девелопер ЖК «Причал» на правом берегу Камы в Перми— казанская компания «Унистрой» — прорабатывает возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до Перми I. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как сообщает издание, в настоящий момент компания рассматривает все возможности, чтобы обеспечить будущих жителей ЖК «Причал» удобным общественным транспортом. Речной трамвай рассматривается как один вариантов решения этой проблемы. Вопросы о готовности компании участвовать в развитии общественного транспорта Перми, как и о бюджете, сроках запуска и расписании движения этого речного транспорта, в «Унистрое» назвали преждевременными.

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#Кама#Транспорт#Река
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