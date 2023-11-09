На горнолыжных курортах Пермского края рассказали, когда откроют сезон

Горнолыжный сезон в Пермском крае традиционно начинается в декабре. В этом году снег еще не лег, однако курорты и лыжные базы уже готовятся к наплыву отдыхающих и информируют подписчиков своих сообществ «ВКонтакте» об актуальных датах, акциях и ценах. Например, горнолыжные курорты «Такман» и «Иван-гора» точную дату открытия пока не называют, так как ориентируются на погодные условия. Комплекс «Ашатли-парк» в Бардымском округе планирует начать сезон 18 декабря, а всесезонный курорт «Губаха» стартует раньше — техническое открытие должно состояться 1 декабря.