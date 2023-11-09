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Posted 9 ноября, 03:57

Published 9 ноября, 03:57

Modified 9 ноября, 03:59

Updated 9 ноября, 03:59

Когда в Пермском крае в 2023 году откроется горнолыжный сезон

На горнолыжных курортах Пермского края рассказали, когда откроют сезон

9 ноября 2023, 03:57
Фото: 1MI

Когда в Пермском крае в 2023 году откроется горнолыжный сезон

Некоторые курорты пока не определились с датой начала работы из-за теплой погоды.

Горнолыжный сезон в Пермском крае традиционно начинается в декабре. В этом году снег еще не лег, однако курорты и лыжные базы уже готовятся к наплыву отдыхающих и информируют подписчиков своих сообществ «ВКонтакте» об актуальных датах, акциях и ценах. Например, горнолыжные курорты «Такман» и «Иван-гора» точную дату открытия пока не называют, так как ориентируются на погодные условия. Комплекс «Ашатли-парк» в Бардымском округе планирует начать сезон 18 декабря, а всесезонный курорт «Губаха» стартует раньше — техническое открытие должно состояться 1 декабря.

«Такман» предлагает до вечера 10 ноября купить безлимитные абонементы на весь сезон: стоимость для взрослого составит 16,5 тыс. рублей, для ребенка — 10,6 тыс. рублей. Час катания на подъемнике в «Ашатли-парке» обойдется взрослому в 300 рублей в будни и 350 рублей в выходные, а ребенку — 200 и 250 рублей соответственно.

Цена карты ски-пасс в «Губахе» составляет 100 рублей, а разовое катание на подъемнике будет стоить 200 рублей и для взрослого, и для ребенка. В этом году до 30 ноября можно пополнить баланс ски-пасса на сумму от 6 тыс. рублей и получить столько же бонусов от курорта. Они действуют до 2025 года, и их можно использовать для круглогодичной оплаты подъемников.

В «Жебреях» подъем для взрослого будет стоить 180 рублей, а для ребенка — 150 рублей. Если в этом сезоне вы приобрели здесь некоторое количество подъемов и не успели их использовать, то остаток сохраняется на следующий сезон.

#Спорт#Общество#Пермь#Губаха#Такман#Жебреи#Горные лыжи#Горнолыжный комплекс#Иван-гора
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