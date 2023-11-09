Начальника пермского муниципального автопарка оставили в СИЗО

Posted 9 ноября, 10:39
Published 9 ноября, 10:39
Modified 9 ноября, 10:41
Updated 9 ноября, 10:41
Сегодня, 9 ноября, в Пермском краевом суде рассматривали жалобу начальника муниципального автопарка Сергея Семушева на назначенный ему ранее арест в СИЗО. Сотруднику «ПермГорЭлектроТранса» 1 ноября было предъявлено обвинение в получении взятки. В итоге Пермский краевой суд оставил Семушева в СИЗО.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Сергей Семушев участвовал в заседании по видеосвязи. В начале заседания судья Алена Жихарева пояснила задержку начала процесса на 15 минут техническими причинами.
Адвокат Ирина Волкова в начале заседания представила суду документы о том, что отец Семушева — инвалид второй группы и нуждается в посторонней помощи.
Адвокат считает, что постановление об аресте подлежит отмене, так как отсутствуют мотивы для избрания домашнего ареста или залога как меры пресечения. Допрос показавшего против него Владимира Янцова не доказан, считает защита. Предлагается избрать ему домашний арест или залог, его родные готовы внести миллион рублей. Сам Семушев предложил ему также изменить меру на запрет определенных действий: «Хочу побыть с родителями и готов участвовать во всех следственных мероприятиях».
В своей речи адвокат уточнила, что «мера пресечения — это не кара», а следствие по экономическим преступлениям может длиться долго. Поэтому не обязательно содержать его в СИЗО.
Председатель прокуратуры против удовлетворения ходатайства следствия возражала. Она уточнила, что Семушеву предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении, расследование которого находится в самом начале.
Также в суд поступила апелляционная жалоба начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых. Он также проходит фигурантом по уголовному делу о взятке и мошенничестве при поставке запчастей для автобусов. Его х о смягчении меры пресечения суд рассмотрит завтра, 10 ноября.
2 ноября судья Ленинского районного суда Марина Якутова по ходатайству следствия Четвертого управления ГСУ СК России избрала меру пресечения двум представителям городской транспортной отрасли. Оба они были задержаны 31 октября в Перми в рамках расследования уголовного дела, идущего в нескольких регионов страны. По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ. Им были предъявлены обвинения в получении взятки от представителей компании «Нитавто» из Челябинска.
Транспортников отправили под арест до 31 декабря. По информации журналиста Properm.ru, некоторое время для проведения следственных действий они будут оставаться в Перми. Впоследствии может быть решен вопрос об их этапировании по месту проведения основных следственных действий.
Пермские подозреваемые были задержаны 31 октября в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, задержанные могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Сообщается, что расследование носит межрегиональный характер. Ранее следственные действия проводились в Челябинске, а накануне — в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре.