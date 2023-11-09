Начальника пермского муниципального автопарка оставили в СИЗО

Адвокат считает, что постановление об аресте подлежит отмене, так как отсутствуют мотивы для избрания домашнего ареста или залога как меры пресечения. Допрос показавшего против него Владимира Янцова не доказан, считает защита. Предлагается избрать ему домашний арест или залог, его родные готовы внести миллион рублей. Сам Семушев предложил ему также изменить меру на запрет определенных действий: «Хочу побыть с родителями и готов участвовать во всех следственных мероприятиях».