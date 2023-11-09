properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 12:50

Published 9 ноября, 12:50

Modified 9 ноября, 12:51

Updated 9 ноября, 12:51

Налоговики банкротят известного производителя колбасных изделий в Прикамье

Налоговики банкротят известного производителя колбасных изделий в Прикамье

9 ноября 2023, 12:50
Фото: скриншот из соцсетей предприятия
Заявка на признание мясоперерабатывающего завода банкротом подана 7 ноября.

Федеральная налоговая служба России по Пермскому краю подала в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“». Первыми на информацию из судебной картотеки обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье».

Заявление о признании мясоперерабатывающего завода было подано краевой налоговой 7 ноября. Подробности требования неизвестны.

ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“ было создано на основе одноименного колбасного цеха и зарегистрировано в Кунгуре в октябре 2007 года. По данным „СПАРК-Интерфакс“, сейчас на предприятии работает 202 человека. В 2016 году завод оказался на грани банкротства. Тогда владелец холдинга „Сатурн-Р“ Александр Репин выкупил у учредителей их долговые обязательства и стал основным собственником „Тельца“, получив 51% уставного капитала. Еще 19% владеет бывший директор „Тельца“ Сергей Брызгалов, по 15% принадлежат Елене Худяковой и Елене Жебелевой.

8 апреля 2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“ банкротом. Согласно картотеке суда, заявление подала сама компания.

Читайте также:
Директор мясокомбината «Телец» отделался штрафом за налоговые преступления
#Экономика#Банкротство#Банкрот#Кунгур#Налоговая#Телец
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25