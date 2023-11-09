Налоговики банкротят известного производителя колбасных изделий в Прикамье

Posted 9 ноября, 12:50
Published 9 ноября, 12:50
Modified 9 ноября, 12:51
Updated 9 ноября, 12:51
Федеральная налоговая служба России по Пермскому краю подала в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“». Первыми на информацию из судебной картотеки обратили внимание в «Коммерсант-Прикамье».
Заявление о признании мясоперерабатывающего завода было подано краевой налоговой 7 ноября. Подробности требования неизвестны.
ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“ было создано на основе одноименного колбасного цеха и зарегистрировано в Кунгуре в октябре 2007 года. По данным „СПАРК-Интерфакс“, сейчас на предприятии работает 202 человека. В 2016 году завод оказался на грани банкротства. Тогда владелец холдинга „Сатурн-Р“ Александр Репин выкупил у учредителей их долговые обязательства и стал основным собственником „Тельца“, получив 51% уставного капитала. Еще 19% владеет бывший директор „Тельца“ Сергей Брызгалов, по 15% принадлежат Елене Худяковой и Елене Жебелевой.
8 апреля 2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступил иск о признании ООО «Мясоперерабатывающий завод „Телец“ банкротом. Согласно картотеке суда, заявление подала сама компания.