Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа

Новая поликлиника расположится на улице Солнечная, вблизи крупного нового жилого комплекса, детского сада и школы. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, оно сможет принимать как взрослое население, так и детей. Также в поликлинике запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром.