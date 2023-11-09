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Posted 9 ноября, 10:04

Published 9 ноября, 10:04

Modified 9 ноября, 10:05

Updated 9 ноября, 10:05

Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа

Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа

9 ноября 2023, 10:04
Фото: properm.ru
Поликлиника будет обеспечивать 200 посещений в смену, иметь женскую консультацию и дневной стационар.

Объявлен конкурс на определение подрядчика строительства поликлиники в с. Фролы Пермского округа. Его итоги будут подведены 4 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Управление капитального строительства региона.

Новая поликлиника расположится на улице Солнечная, вблизи крупного нового жилого комплекса, детского сада и школы. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, оно сможет принимать как взрослое население, так и детей. Также в поликлинике запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром.

Общая площадь двухэтажного здания составит порядка 2 тыс. квадратных метров, в нем будет необходимые кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения. В поликлинике также установят современное оборудование.

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#Здоровье#Проект#Пермский район#Поликлиника
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