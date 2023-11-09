Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа

Posted 9 ноября, 10:04
Published 9 ноября, 10:04
Modified 9 ноября, 10:05
Updated 9 ноября, 10:05
Объявлен конкурс на определение подрядчика строительства поликлиники в с. Фролы Пермского округа. Его итоги будут подведены 4 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Управление капитального строительства региона.
Новая поликлиника расположится на улице Солнечная, вблизи крупного нового жилого комплекса, детского сада и школы. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, оно сможет принимать как взрослое население, так и детей. Также в поликлинике запроектировано отделение женской консультации с дневным стационаром.
Общая площадь двухэтажного здания составит порядка 2 тыс. квадратных метров, в нем будет необходимые кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, стоматологические кабинеты и процедурные помещения. В поликлинике также установят современное оборудование.