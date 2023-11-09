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Posted 9 ноября, 14:15

Published 9 ноября, 14:15

Modified 9 ноября, 14:17

Updated 9 ноября, 14:17

Обвиняемый по делу о фальсифицированных медхалатах предприниматель арестован в Перми

Обвиняемый по делу о фальсифицированных медхалатах предприниматель арестован в Перми

9 ноября 2023, 14:15
Его обвиняют в мошенничестве на 116,1 миллионов рублей при поставке 1,1 миллиона одноразовых халатов.

Гендиректор и совладелец ООО «Экотэк» из Ульяновска Ренат Ямбаев арестован в Перми до 11 декабря. Он обвинён в обороте фальсифицированной продукции и мошенничестве на 116,1 млн рублей при поставке в Пермь более 1,1 млн одноразовых медицинских халатов, сообщает «РБК-Пермь».

СКР начал расследование по факту мошенничества с медхалатами со стороны Ямбаева 11 августа 2023 года. К этому уголовному делу присоединено другое, возбужденное 30 октября по признакам сбыта фальсифицированной продукции.

1 ноября Ренат Ямбаев был задержан в Ульяновске. На следующий день Свердловский районный суд Перми отправил его в СИЗО.

8 ноября Ямбаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п., а ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2021 года под видом изготовленной в ООО «Чистый мир» поставлена в ГКУЗ Пермского края «МЦ „Резерв“ фейковая продукция. Стоимость почти 1,2 млн фальсифицированных одноразовых медицинских халатов — свыше 116,1 млн руб. В причастности к сделке заподозрен Максим Шпилевой, в то время директор учрежденной Ренатом Ямбаевым компании.

В июле Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ).

Станиславу Чалкову назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову.

Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 2 года.

Уголовное дело о фальсификации было возбуждено после того, как проверка Росздравнадзора по жалобе бывшего главврача ГКБ №2 Владимира Грязнова выявила несоответствие поставленных средств индивидуальной защиты для медиков требованиям госконтракта.

Больница направила претензию указанному на маркировке производителю — в казанское ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», во время разбирательства выяснилось, что официальный поставщик не производил для Перми никаких изделий, и они были сшиты кустарным способом в Казани предпринимателем Мамажоновым.

С октября 2020 по 25 мая 2021 года осужденные произвели в Казани и продали на территории Прикамья более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий. Также злоумышленники похитили более 71 млн рублей, выделенных из бюджета Пермского края на закупку СИЗов и спецодежды для медиков.

Станислав Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по контракту было поставщиком спецодежды для медиков. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации. В качестве производителя было указано ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» (Казань), но в действительности изготовителем являлся Уткирбек Мамажонов. А Демокрит Манелов, по данным следствия, являлся посредником между Мамаджоновым и Чалковым через компании «Бета» и «Мега Полис М».

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#Общество#Суд#Криминал#Контрафакт
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