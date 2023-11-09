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Posted 9 ноября, 11:16

Published 9 ноября, 11:16

Modified 9 ноября, 11:49

Updated 9 ноября, 11:49

Остались жена и трое детей. В ходе СВО погиб 37-летний сварщик из Осы

Остались жена и трое детей. В ходе СВО погиб 37-летний сварщик из Осы

9 ноября 2023, 11:16
Фото: администрация Осинского городского округа
Прощание с Александром Селивановым пройдёт завтра, 10 ноября.

В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Осинского района Александр Селиванов. О гибели военнослужащего 30 октября сообщается в официальном паблике Осинского городского округа.

Александр Селиванов родом из села Горы. После окончания местной школы, он обучился на сварщика. Срочную службу проходил в пограничных войсках, работал по специальности, сначала в Березниках, а затем в Осинском УТТ.

В этом году Селиванов подписал контракт, воевал на Донбассе. У него остались жена и трое детей.

Официальная церемония прощания с Александром Селивановым состоится 10 ноября в 11:00 возле Дома культуры в селе Горы по адресу: ул. Советская, 54.

#Военная операция на Украине#Оса#Погиб#Сво#Погибшие
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