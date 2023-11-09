Остались жена и трое детей. В ходе СВО погиб 37-летний сварщик из Осы

Posted 9 ноября, 11:16
Published 9 ноября, 11:16
Modified 9 ноября, 11:49
Updated 9 ноября, 11:49
В ходе СВО погиб 37-летний уроженец Осинского района Александр Селиванов. О гибели военнослужащего 30 октября сообщается в официальном паблике Осинского городского округа.
Александр Селиванов родом из села Горы. После окончания местной школы, он обучился на сварщика. Срочную службу проходил в пограничных войсках, работал по специальности, сначала в Березниках, а затем в Осинском УТТ.
В этом году Селиванов подписал контракт, воевал на Донбассе. У него остались жена и трое детей.
Официальная церемония прощания с Александром Селивановым состоится 10 ноября в 11:00 возле Дома культуры в селе Горы по адресу: ул. Советская, 54.