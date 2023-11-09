От электронного полиса до цифрового профиля пациента: новые технологии в системе ОМС

«Информационная система цифрового профиля пациента позволяет повысить контроль за объемами оказываемой медицинской помощи. Сегодня каждый гражданин, имеющий регистрацию на портале госуслуг, может проверить, какие медицинские услуги ему были оказаны в рамках ОМС, — поделился эксперт по ОМС Михаил Пушков. — Наличие записи о медпомощи, которую он не получал, означает, что государством такая помощь была оплачена, а по факту не предоставлена. Мы рекомендуем незамедлительно сообщать о приписках в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС».