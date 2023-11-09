От электронного полиса до цифрового профиля пациента: новые технологии в системе ОМС

Posted 9 ноября, 07:59
Published 9 ноября, 07:59
Modified 9 ноября, 07:59
Updated 9 ноября, 07:59
По словам председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, цифровизация системы ОМС является важнейшей задачей государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Он также подчеркнул, что данный подход дает возможность предоставлять гражданам услуги в цифровом виде, а также позволяет повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом, пишет kp.ru.
В частности, речь идет о цифровом медицинском полисе ОМС. В настоящее время его могут оформить все застрахованные граждане. Такой возможностью уже воспользовались более 50 млн россиян. Более того, бумажный и пластиковый полисы также продолжают действовать, а у всех рожденных с 2023 года будет полис нового поколения.
Автоматическая выдача полисов новорожденным детям стала возможной благодаря созданию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которую ведет фонд ОМС. В рамках этой системы был создан единый регистр застрахованных лиц, который участвует в межведомственном взаимодействии с пятью другими информационными системами. Такое межведомственное взаимодействие направлено на упрощение, ускорение предоставления госуслуг для граждан.
В ГИС ОМС появляются новые подсистемы. Одна из них — проект «Цифровой медицинский профиль пациента». Это база данных, в которой будет накапливаться максимум информации, имеющей отношение к здоровью человека.
«Информационная система цифрового профиля пациента позволяет повысить контроль за объемами оказываемой медицинской помощи. Сегодня каждый гражданин, имеющий регистрацию на портале госуслуг, может проверить, какие медицинские услуги ему были оказаны в рамках ОМС, — поделился эксперт по ОМС Михаил Пушков. — Наличие записи о медпомощи, которую он не получал, означает, что государством такая помощь была оплачена, а по факту не предоставлена. Мы рекомендуем незамедлительно сообщать о приписках в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала вам полис ОМС».
Следующим важным направлением цифровизации системы ОМС является создание и развитие сервисов информационного сопровождения застрахованных граждан. Данные сервисы отвечают за повышение уровня вовлеченности и информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении.
«Для пациентов с хроническими заболеваниями строятся маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях. Также обеспечивается контроль за выполнением надлежащих мероприятий медицинскими работниками. Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — пояснил Баланин.