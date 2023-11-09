Пермский священник призывает закрыть мастерскую магии «Две метлы»

Posted 9 ноября, 10:43
Published 9 ноября, 10:43
Modified 9 ноября, 10:45
Updated 9 ноября, 10:45
Настоятель прихода Собора Петра и Павла иерей Сергей Кармашев призвал закрыть Мастерскую магии «Две метлы». Опубликовал свое обращение священник в группе Собора «ВКонтакте». Первым на петицию обратил внимание портал Ura.ru.
«С 10 по 12 октября в центре Перми, в заведении „Две метлы“ проводят шабаш. Давайте проголосуем за его закрытие. В прошлом году благодаря всем вам удалось это сделать. Подпишите петицию и поделитесь ею с друзьями», — написал Сергей Кармашев. Петиция размещена на специализированном сервисе в соцсети.
В петиции, в частности, подчёркивается, что деятельность заведения попадает под ст. 148 УК РФ (Оскорбление чувств верующих) и неприемлема во время «когда жители нашего города — доблестные защитники Отечества, участвуют в СВО».
Ранее стало известно, что в течение трех дней, с 10 по 12 ноября, «Две метлы» может стать местом проведения фестиваля магии. Пермяков ждут консультации специалистов, мастер-классы и трансформационные игры, сообщают организаторы.
Участие в фестивале платное — за три дня желающим придется отдать 10 тыс. рублей. При этом попасть на праздник магии можно только по предварительной записи.
В 2022 году в Перми также планировалось провести фестиваль магии, однако, после ряда эксцессов мероприятие решили отменить. Так, 27 октября 2022 года была попытка нападения на мастерскую магии «Две метлы».
Также из-за общественного возмущения в прошлом году отменили фестиваль «Кошмариум» в парке Горького. Ряд общественников обвиняли организаторов в сатанизме и поддержке Украины.