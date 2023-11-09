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Posted 9 ноября, 14:47

Published 9 ноября, 14:47

Modified 9 ноября, 14:48

Updated 9 ноября, 14:48

Пермяк с помощью подручных украл более 625 тонн нефти и солярки на 10 миллионов

Пермяк с помощью подручных украл более 625 тонн нефти и солярки на 10 миллионов

9 ноября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Похитители попались при закачке топлива из очередной врезки в трубопровод.

Пермяк организовал преступную группировку и украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Сумма убытка, которую понесли две нефтеперерабатывающие организации, превысила 10 млн. рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Злоумышленники действовали в 2016–2018 годах при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Похищенное изъяли и вернули добывающей организации.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п., а ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную организованной группой), пп. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Ранее приговоры вынесены четырём подельникам организатора преступной схемы.

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#Общество#Суд#Нефть#Кража
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