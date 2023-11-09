Пермяк с помощью подручных украл более 625 тонн нефти и солярки на 10 миллионов

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п., а ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную организованной группой), пп. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).