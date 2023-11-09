properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 08:06

Published 9 ноября, 08:06

Modified 9 ноября, 08:07

Updated 9 ноября, 08:07

По двору на улице Нейвинской в Перми бегал голый мужчина с двумя ножами

По двору на улице Нейвинской в Перми бегал голый мужчина с двумя ножами

9 ноября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Капитан полиции с помощью палки задержал неадеквата

Утром жителей домов по ул. Нейвинской в Перми напугал вооруженный двумя кухонными ножами мужчина, который бегал по двору в одном нижнем белье. Его задержал в неслужебное время участковый уполномоченный полиции, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Капитан полиции Вадим Акбаев подъехал к дому на личном автомобиле и заметил, что неадекват забежал в магазин. Так как полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, то оружия при себе не имел. Он схватил палку и вошел в магазин.

Мужчина с ножами стоял в торговом зале, махал руками и говорил что-то невнятное. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. Неадекват внял просьбам Вадима Акбаева. Убрав ножи в безопасное место, капитан полиции удерживал мужчину в магазине до приезда сотрудников Росгвардии, которых вызвали очевидцы.

Как пояснил задержанный, он нашел на улице наркотик и употребил его, после чего ему стало казаться, что за ним кто-то гонится.

Жители домов по ул. Нейвинской написали благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова, в котором отметили, что гордятся соседством с таким участковым уполномоченным полиции. Благодаря смелости и профессионализму полицейского удалось избежать трагических последствий.

#Общество#Криминал#Полиция#Полицийский
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25