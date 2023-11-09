По двору на улице Нейвинской в Перми бегал голый мужчина с двумя ножами

Капитан полиции Вадим Акбаев подъехал к дому на личном автомобиле и заметил, что неадекват забежал в магазин. Так как полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, то оружия при себе не имел. Он схватил палку и вошел в магазин.