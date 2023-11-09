По двору на улице Нейвинской в Перми бегал голый мужчина с двумя ножами

Posted 9 ноября, 08:06
Published 9 ноября, 08:06
Modified 9 ноября, 08:07
Updated 9 ноября, 08:07
Утром жителей домов по ул. Нейвинской в Перми напугал вооруженный двумя кухонными ножами мужчина, который бегал по двору в одном нижнем белье. Его задержал в неслужебное время участковый уполномоченный полиции, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Капитан полиции Вадим Акбаев подъехал к дому на личном автомобиле и заметил, что неадекват забежал в магазин. Так как полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, то оружия при себе не имел. Он схватил палку и вошел в магазин.
Мужчина с ножами стоял в торговом зале, махал руками и говорил что-то невнятное. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. Неадекват внял просьбам Вадима Акбаева. Убрав ножи в безопасное место, капитан полиции удерживал мужчину в магазине до приезда сотрудников Росгвардии, которых вызвали очевидцы.
Как пояснил задержанный, он нашел на улице наркотик и употребил его, после чего ему стало казаться, что за ним кто-то гонится.
Жители домов по ул. Нейвинской написали благодарственное письмо на имя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова, в котором отметили, что гордятся соседством с таким участковым уполномоченным полиции. Благодаря смелости и профессионализму полицейского удалось избежать трагических последствий.